Leclerc'in Maranello'daki simülatör çalışmaları tamamlandı, Ferrari oldukça motive

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Pek iyi başlamayan ve geçen yıl domine ettiği Bahreyn ile Avustralya gibi pistlerde hiçbir şekilde rekabetçi olamayan Ferrari, üç haftalık "mini sezon arasını" en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda geçen hafta Carlos Sainz'ı simülatör çalışmaları için Maranello'da misafir eden takım, bu hafta da Charles Leclerc'i misafir etti.

Simülatörde toplam iki günlük bir çalışma gerçekleştiren Leclerc için iyi haber, fabrikadaki ekibin yeniden yola koyulmak için her zamankinden daha kararlı ve daha motive olması.

Bu pozitif atmosferin Leclerc'e de moral olarak yansıdığı düşünülmekte.

Takım doktoru Riccardo Ceccarelli "Charles olağanüstü bir yeteneğe sahip, kendisine karşı her zaman aşırı eleştirel. Hatalarını titizlikle kabul eder, ancak sonrasında temiz bir sayfa açma ve geleceğe yapıcı bir şekilde bakma konusunda çok az kişiye bahşedilen bir yeteneğe sahiptir." dedi.

Kısacası takım zehirli sarmaşıklarından arınmayı başarıyor ve işine güvenle devam ediyor, hatta Frederic Vasseur'a göre "takımdaki hava iyi olmaktan da öte."

Yarış departmanındaki genel inanç ise SF-23'ün henüz gerçek potansiyelini göstermediği yönünde; bunun sebebi ise sonraki yarışın Bakü gibi alışılmadık bir pistte yapılacağı, dolayısıyla henüz mevcut durum hakkında bir kriter olarak alınamayacağı.

Avustralya GP'sinde bazı iyi işaretlerle karşılaşılması da bu durumun bir diğer sebebi, nitekim Ferrari ilk iki yarışın aksine lastik aşınması yaşamamış ve rahatça sürüş yüksekliğini arttırma imkanı bulmuştu.

Bakü ve Miami'de pist yapısı nedeniyle SF-23'ün zorlandığını görebiliriz, ancak Imola'dan itibaren aerodinamik şef Diego Tondi'ye ve yeni "araç konsept şefi" Fabio Montecchi'ye güvenen Enrico Cardile'nin ekibi tarafından getirilen güncellemelerin etkisini de göreceğiz.

Uzun lafın kısası, son haberlerin ışığında Maranello'daki olumlu havanın bir yanılsama olmadığı ve gerçekten olumlu rüzgar tüneli ile simülatör verilerine dayandığını söylemek mümkün.