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Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla ilgili dört kişi tutuklandı

İtalyan polisi, geçtiğimiz yıl Ferrari'nin Formula 1 pilotu Charles Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla bağlantılı olarak aranan dört kişiyi tutukladı.

Zeynep Taş
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Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla ilgili dört kişi tutuklandı
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Polis, yaptığı açıklamada şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 'kaynağı daha sonra araştırılacak olan iki değerli saat' bulduklarını söyledi.

Monte Carlo'lu olan Leclerc'in özel Richard Mille saati, geçtiğimiz Nisan ayında İtalya'nın sahil beldesi Viareggio'da bileğinden çalınmıştı.

Bu olay, Formula 1 pilotunun yanına yaklaşan motosiklet kaskı takmış iki kişinin selfie çektirmek istemesi üzerine gerçekleşmişti.

Bir soruşturma kaynağı, bulunan saatlerden herhangi birinin Leclerc'ten çalınan saat olup olmadığını doğrulamanın henüz mümkün olmadığını söyledi.

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