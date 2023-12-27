Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?

Monakolu pilot Zandvoort'ta sıkıntılı bir hafta sonu geçirdi. Sıralama turlarında kaza yaptı ve yarışta birkaç pist dışı ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretlerin birinde yarışı bırakmasını gerektiren zemin hasarı meydana geldi.

Ancak bu hafta sonu, sezonun tutarsız bir ilk yarısından sonra bir dönüm noktası oldu. Leclerc, ayarlarla yapılan denemelerin yılın geri kalanında daha iyi performansın kilidini nasıl açtığını özetledi.

Alman Auto Motor und Sport'a verdiği kapsamlı bir röportajda 2023 sezonunu değerlendiren Leclerc, Ferrari'nin sezonun ikinci yarısında rekabet gücünde bir dönüş gerçekleştirdiğini hissettiğini doğruladı.

Leclerc, "Dönüm noktası Zandvoort'ta geldi."

"İki araçla tamamen farklı şeyler denedik ve bundan çok şey öğrendik. Sezonun ilk bölümünde de çok fazla deneme yaptık. Bazı şeyler işe yaradı, bazıları yaramadı."

"Bazen Carlos [Sainz] iyiydi, bazen ben. Bazen hiçbir şey işe yaramadı."

"Bu yüzden ne yaptığımızı bilmiyormuşuz gibi görünüyordu. Ancak bu adımların her birinden bir şeyler öğrendik."

"Zandvoort daha çok o ana kadar edindiğimiz anlayışı özel testlerle sağlamlaştırdığımız andı." dedi.

Leclerc beş pole pozisyonu elde etmesine rağmen galibiyet alamayınca, Sainz'ın Ferrari'nın sezonun tek zaferini elde etmesini izlemekle yetinmek zorunda kaldı ve Red Bull pilotu olmayan tek sürücü olarak bir yarış kazandı.

Yılın artılarını ve eksilerini tartıya koyan Leclerc, 'araç beklendiği kadar iyi olmadığı için' olağanüstü bir yıl olmadığını kabul etti.

Fotoğraf: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, "Öte yandan, 2024 için çok şey öğrendik."

"Zor bir yılda bekleyebileceğinizin en iyisi de bu. Maalesef bu sezon pek bir şey değiştiremedik. Ama orta vadede artık ileriye doğru bir adım atabilecek durumdayız. Kendimden oldukça memnunum."

"Bu aracın özellikleri benim sürüş tarzıma pek uymuyordu. Sezon boyunca bunun üzerinde çalıştık ve yavaş yavaş bana daha uygun bir yön bulduk."

"Özellikle Japonya'daki yeni taban bana yardımcı oldu. Aracın ön tarafı şimdi yeniden rakiplerle mücadele edebilir hale geldi."

"Olumsuz tarafı ise sezonun başında birkaç hata ve elbette Austin'deki diskalifiye oldu." dedi.

2023 aracı bir felaket olmaktan çok uzak olsa da Leclerc, SF-23'ün daha az olumlu özelliklerinin Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününden itibaren belirgin olduğunu söyledi.

Leclerc, "Carlos ilk sabah neredeyse hiç rüzgâr olmadan sürüş yaptı ve oldukça mutluydu."

"Öğleden sonra araca bindim ve rüzgar şiddetlendi. Aracı sürmek aniden son derece zorlaştı. İlk başta hala emin değildim çünkü diğer araçların nasıl tepki vereceğini bilmiyordum."

"Red Bull testlerin son gününde dolu depolarla bir yarış simülasyonu yaptığında, yarış donanımında bizden çok önde olduklarını fark ettik. Orada blöf yapamazsınız. Tam depo, tam depodur." dedi.