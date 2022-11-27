Leclerc'in ‘il Predestinato’ lakabı açıklandı

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Leclerc henüz 25 yaşında olabilir, ancak şimdiden gridin köklü bir üyesi.

Ferrari Sürücü Akademisi aracılığıyla Formula 1'e geçen Leclerc, Sauber ile bir sezonun ardından Scuderia'ya terfi etti ve şimdi İtalyan takımıyla beş kez Grand Prix kazananı oldu, ancak ülkedeki takma adı çok daha eskilere uzanıyor.

Bir Formula 1 pilotunun bir takma adla bilinmesi alışılmadık bir durum değil, örneğin takım arkadaşı Carlos Sainz, 'Chili' ve 'Smooth Operator' lakaplarıyla biliniyor.

Leclerc ise, 'il Predestinato' lakabıyla biliniyor. 'Predestined' anlamına gelen bu lakap, F1 yorumcusu Carlo Vanzin tarafından kullanılmıştı.

Vanzini, lakabın kökeni hakkında, "Monza'da kazandıktan sonra popüler oldu, ancak bu takma adı Spa'daki ilk galibiyetinde de kullanmıştım. Aslında bunu o Alfa Romeo'dayken de kullanıyordum."

"Yaklaşık 15 yaşındaydı ve onu bir medya eğitimi için Sky'a getirmişlerdi. Bir basın toplantısı simülasyonu yaptık ve ona 'Bugün pole pozisyonundasın ama takım arkadaşın şampiyonluk için yarışıyor, ne yapacaksın?' dedik."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bize, 'Kazanmak için yarışıyorum.' yanıtını verdi. Bu yüzden daha diplomatik bir cevap düşündük: 'Yarışıma odaklanacağım, ama gereken her yerde takıma yardım edeceğim.' gibi."

"Ama sonra Leclerc, yanıma geldi ve sorduğum sorunun temelde yanlış olduğunu; çünkü şampiyonluk için savaşan kişinin kendisi değil de takım arkadaşı olmasının imkansız olduğunu söyledi." dedi.

Bu yorumdan 10 yıl sonra, şampiyonluk için savaşanın Sainz değil de Leclerc olduğunu görüyoruz. Ancak Leclerc, bu sezon; araçta yaşadığı sıkıntılardan dolayı şampiyonluk mücadelesinde kalamadı ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in temposundan geri kaldı.