Leclerc'in içten yanmalı motoru ve turbosu, Bakü'deki olayda hasar gördü

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Leclerc'in Bakü'de yolda kalmasına neden olan güç ünitesi, Azerbaycan GP'nin ardından Maranello fabrikasına gönderildi ve burada kapsamlı bir analizden geçti. Kaynaklar içten yanmalı motor ve turbonun artık kullanılamayacağını söylüyorlar.

Aslında güç ünitesi, fabrikaya bu sabah getirildi ve incelemeler, içten yanmalı motorun yanı sıra turboda hasar olduğunu ortaya koydu.

Mattia Binotto'nun pazar akşamı da söylediği gibi Ferrari, Kanada'da üçüncü içten yanmalı motora geçiş yapacak fakat cezalardan kaçınmak için Monako'da olduğu gibi ilk versiyon turbonun kullanılması planlanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari, torna in garage dopo essersi ritirato dalla gara di Baku Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorda çıkan ve turbonun da hasar görmesine neden olan bu sorun, hibrit sisteme herhangi bir zarar vermedi. Bu yüzden o kısımda herhangi bir sorun görünmüyor.

Ferrari'nin motor departmanına yakın kaynaklarda ,, orada durumun gergin olduğunu ve Bakü'de Leclerc'in, bir yılı aşkın süredir hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılan ve bu süre zarfında en ufak bir soruna dahi yola açmayan bir parçanın bozulduğunu belirtiyorlar.

Bu parçayı Ferrari kendisi üretilmiyor, aksine kalite garantisi olan bir tedarikçi tarafından tedarik ediliyor.

Ayrıntılar her zamanki gibi belirsiz fakat aracın arkasından çıkan mavimsi duman, iç kısımda bir şeylerin parçalandığını gösteriyor.

Kanada söz konusu olduğunda Leclerc, tamamen yeni bir motora geçeceği için endişeli değil. Fakat kilit nokta, yılın kalanında nasıl bir yol izleyecekleri olacak. Monakolu pilot hiç şüphesiz kalan kısımda yeni bir motora geçecek çünkü daha gidilecek 14 yarış var.

Carlos Sainz'ın yaşadığı sorun ise daha basit görünüyor. Hidrolik tarafta yaşanan sorun, sistemdeki basıncı koruyan ve birkaç önemli işlevden sorumlu olan pompanın arızalanmasıyla ortaya çıktı.

Takım şimdi bunun nedenini araştırıyor. Ferrari yakında Bakü'deki sorunlarla ilgili resmi açılama yapacak fakat detay vermeyecek.

Ferrari F1-75: la power unit 066/7 Photo by: Uncredited