Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

Uzun zamandır 'ya olursa' hayaliyle yaşayan Hamilton'ın Ferrari için yarışması artık gerçek olacak. Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, Maranello'ya şok bir şekilde geçmeden önce Mercedes ile son bir sezona hazırlanıyor.

Carlos Sainz, Ferrari takım arkadaşı olarak garajın diğer tarafında Leclerc'i bulacak olan Hamilton'a yer açmak için dışarıda bırakılan pilot oldu.

2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamayan Hamilton için son iki yıl zorlu geçti ve Mercedes takımı, baskın Red Bull takımına karşı bir cevap bulmakta zorlandı.

Ancak Brundle, Formula 1'in en hızlı pilotu olarak gördüğü Leclerc'e karşı işinin kolay olacağını düşünmese de, "Lewis Hamilton'ı bir kenara atmanın" büyük bir hata olacağından emin.

Sky Sports News'e konuşan Brundle, "Leclerc bence sıralama turlarında, Max Verstappen de dahil olmak üzere, şu anda en hızlı sürücü olabilir."

"Göz kamaştırıcı derecede hızlı, zaman zaman yapmaması gereken birkaç şeyi yapma eğiliminde [Yarış dışı kalmasına neden olan kazalar]. Charles, çünkü sınıra çok yakın sürüyor."

"Ancak bu harika bir kombinasyon ve önümüzdeki sezon Ferrari'de yer alacak olan Carlos Sainz'in de ne kadar harika bir sürücü olduğunu göz ardı etmeyelim. Muhtemelen Mercedes'e ya da griddeki diğer takımlara gitme şansı olacaktır."

"Ama Lewis Hamilton'ı asla gözden çıkarmayın. Onun nasıl yarış ve şampiyona kazanılacağını bildiğini biliyoruz. Eğer oraya gidip takımı daha fazla yarış kazanmaya ve şampiyonluk yarışında yer almaya yönlendirebilirse bu Schumacher'e benzer bir şey yaratacaktır." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari Formula 1 tarihinin en başarılı takımı olmasına rağmen 2008'den bu yana şampiyonluk başarısı elde edemediği için büyük bir baronluk dönemine girmiş durumda.

Brundle, Ferrari'nin kupalarla dolu geçmişi ve son dönemdeki sınırlı başarısı nedeniyle "Formula 1'in Manchester United'ı" gibi olduğunu söylerken, F1 2024'ün Hamilton'ın gelişi öncesinde, Verstappen'in yeni sezona üst üste dört dünya şampiyonluğu için ezici bir favori olarak girmesiyle, grubun kapanma eğilimini başlatacağını umuyor.

Ferrari'nin 2025'te rekabetçi olup olamayacağı ya da 2026'daki yeni şasi ve güç ünitesi düzenlemelerinin gerekli olup olmadığı sorusuna Brundle, "Umarım gridde farklar bu yıl çok fazla kapanır."

"Verstappen ve Red Bull'u daha fazla zorlamak için buna ihtiyacımız var."

"2024 ve 2025'te olduğu gibi statik düzenlemelere sahip olduğunuzda, bu her halükarda farkları kapatma eğilimindedir. Azalan verimler kanunu, harika bir aracı ne kadar daha iyi yapabilirsiniz? Çok iyi çalışmayan araçlar gelişir, kopyalar, öğrenilir ya da başka bir şey yapılır."

"Bu yüzden önümüzdeki iki sezon çok yakın geçecek. Ama sonra dürüst olmak gerekirse, 2026, yine tamamen yeni araçlar, her şeyi havaya uçuracak, kim bilir." dedi.

Hamilton yeni düzenleme dönemi boyunca Ferrari ile birlikte olacak ve takımla olan sözleşmesi çok yıllık bir anlaşma olarak tanımlanıyor.