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Leclerc'in, güneş geç battığı için "pist limitlerinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, güneş geç battığı ve sıralama turunu engellediği için, "pist limitlerinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını" söyledi.

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Leclerc'in, güneş geç battığı için "pist limitlerinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş"
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Sürücüler sıralama turlarında akşam güneşi nedeniyle görmekte zorlanırken, Leclerc'in, Ferrari'den "ellerindeki en koyu vizöre" sahip yeni bir kask istediği duyuldu.

Bu sorun, sıralama seansının iki uzun kırmızı bayrak periyodu nedeniyle 30 dakika kadar uzamasından kaynaklandı. Sıralama seansında, Lance Stroll ve Nicholas Latifi arasında yaşanan çarpışmayı, Fernando Alonso'nun Q3'deki kazası takip etti ve ayrıca, Alex Albon Q1'den sonra durduğu için Q2 planlanandan birkaç dakika geç başladı.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen de Q2'nin sonunda görmekte sıkıntı yaşadıkları için güneşten şikayetçi oldular.

Leclerc, Q2 sırasında güneş nedeniyle "hiçbir şey göremediklerini" söyledi ve vizör değişikliği yapıldı.

Autosport/Motorsport.com tarafından bu değişikliğin ne kadar fark yarattığı sorulan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse Q2'deki ilk turumda çok fazla risk aldım çünkü pist limitlerinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"Biraz tahminlerde bulunuyorsunuz ve hafta sonunun ritmi ile nerede dönmeniz gerektiğini az çok biliyorsunuz."

"Ancak pist limitinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ve çok zordu."

"Bu yüzden daha koyu bir vizöre geçtim. Sanırım Q3'deki ilk turumda bulutlar vardı ve bu harika oldu."

"Son turumda ise 1. viraj görüş açısından çok kötüydü."

"Ancak bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. En koyu vizör bile yeterli değildi ve pistin kalanında bulutların olduğu yerlerde çok karanlık olurdu."

"Bu yüzden orta yol bulmaya çalıştık ama nihayetinde herkes için durum aynıydı."

"Fakat kesinlikle çok zorluydu ve Q3'teki son turumda, son sektörde biraz zaman kaybettim çünkü nerede olduğumu görmek çok zordu." cevabını verdi.

Sıralamayı Leclerc ve Verstappen'in arkasında üçüncü sırada tamamlayan Perez, performansını etkileyen "en büyük" şeyin "güneş" olduğunu belirtti.

Perez, "Çok aşağıdaydı ve hava kararıyordu. Bu yüzden vizörlerle çok fazla oynadık."

"Q3'teki ilk turumda tamamen karanlıktı ve güneş yoktu. Bu yüzden geri döndüm ve sonrasında çok fazla güneş vardı. Vizörü doğru ayarlayamadık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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