Leclerc'in fren arızasına Verstappen'in vizör filmi sebep olmuş!
Ferrari'nin incelediği görüntüler, Charles Leclerc'in yaşadığı fren arızasının sebebinin Max Verstappen'in çıkarıp attığı vizör filmi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası alan ve 16. sırada başladığı yarışta hızlıca tırmanmayı amaçlayan Leclerc'in umutları, henüz ilk turda frenlerinden duman çıkmaya başlaması nedeniyle epey yara aldı.
Her ihtimale karşın araca göz atmak amacıyla Leclerc'i erkenden pite alan Ferrari, sorunun kaynağının fren kanallarına giren bir vizör filmi olduğunu tespit etti.
Fren kanallarına yabancı bir parça girmesi, fren diskine giden hava akışını engelliyor ve ciddi anlamda ısınmaya sebep oluyor. Geçmişte bu sebepten ötürü frenlerin yandığını ve birçok ismin yarış dışı kaldığını da görmüştük.
Neredeyse tüm takımlar aynı vizör filmlerini kullanıyor, dolayısıyla Leclerc'in aracında sorun yaratan filmin bulunması neredeyse imkansızdı -ancak Ferrari'nin tam olarak nereden geldiğini bulmak için ilk turdaki araç üstü görüntüleri incelediği ortaya çıkmış vaziyette!
Bu görüntüler, Lewis Hamilton'ın yavaşlayan aracının su sızdırması nedeniyle yaşanan kargaşanın ardından, Verstappen'in Paul Frere'den Blanchimont'a kadar olan yüksek hızlı bölümde vizör filmini çıkarmak zorunda kalan birkaç sürücüden biri olduğunu gözler önüne sermekte.
Görüntüler ayrıca Verstappen'in çıkarttığı vizör filminin doğrudan hemen arkadaki Leclerc'in önüne düştüğünü ve fren kanalına sıkıştığını gösterdi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the pits
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Yarışın ardından konuşan Verstappen, "İlk tur çok telaşlıydı ve etraf toz duman içindeydi. Vizör filmimi çıkardım çünkü bir önceki sektörden dolayı neredeyse hiçbir şey göremiyordum, herkes çimlere ve çakıllara çıkıyordu, yine de hasar almadan atlattık." dedi.
Motorsport.com tarafından Leclerc'in aracındaki vizör filminin kendisine ait olma ihtimali sorulan Verstappen, "Umarım benimki değildir, ama çok fazla şey vardı, dürüst olmak gerekirse herkes filmlerini çıkarıyordu, bunun olması çok şanssız bir durum."
"Böyle bir şey olmasından her zaman korkuyoruz, özellikle de filmleri çok hızlı bir şekilde çıkardığımız böyle bir pistte. Bu tür şeylerin olması en kötü kabusunuzdur ama evet, maalesef oluyor." dedi.
Fren sorunu nedeniyle erken pit yapan ve sıra kaybeden Leclerc'in aracındaki aşırı ısınma nedeniyle bir sensör arızası da meydana geldi -bu da son iki turda pite gelen Monakolu pilotun hız limitini aşmasına sebep oldu.
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