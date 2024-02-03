Leclerc'in kontrat şartlarıyla ilgili yeni iddialar var

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi artık hayal ya da 1 Nisan şakası değil; yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun 2025'ten itibaren Carlos Sainz'in yerini alacağı teyit edilirken, Hamilton'a Scuderia ile yeni bir sözleşme imzalayan Leclerc eşlik edecek.

Ferrari, Leclerc ile yaptığı yeni anlaşmanın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin ayrıntıları gizli tutarken, sözleşmenin 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni şasi ve güç ünitesi düzenlemelerini de kapsayacağı bildirildi.

Corriere della Sera, Leclerc'in yeni sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen mali detaylara ışık tuttu: 35 milyon euro'luk maaşın 5 milyon'u ikramiye olarak verilecek.

Bununla birlikte Leclerc'in sözleşmesinde bir çıkış maddesine de sahip olduğu ve böylelikle 2026'daki olası bir 'kötü bir Ferrari başlangıcından' kendisini büyük olasılıkla korumuş olacağı iddia ediliyor.

Takım patronu Fred Vasseur Ferrari'nin misyonunun Leclerc'in direksiyona geçmesiyle tam da bunu başarmak olduğunu açıkladı.

"Charles'a kazanan bir araç vermeye kararlıyız. Onun kararlılığının ve bağlılığının hedeflerimize ulaşmamızda fark yaratacak unsurlar olduğunu biliyorum."