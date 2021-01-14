Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Charles Leclerc, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını açıkladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
paylaşım
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