Leclerc'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı haberi, 2021 sezonunun bitiminden yalnızca dört gün sonra geldi.

Monakolu pilot en son salı günü, 18 inç lastik testi kapsamında SF90'la piste çıkmış ve çok sayıda tur atmayı başarmıştı.

Bugün bir açıklama yayınlayan Ferrari, Leclerc'in girdiği son koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Leclerc, bu teste Abu Dhabi dönüşünde girdi ve pozitif çıkmasının ardından kendisini evinde izole altına aldı.

Ferrari'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Scuderia Ferrari Mission Winnow pilotu Charles Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı."

"Charles, FIA ve takımın izlediği protokollere uygun şekilde Abu Dhabi'den dönüşte COVID-19 testine girdi ve bu testin sonucu pozitif çıktı."

"Şu anda kendini iyi hissediyor, bazı hafif semptomları var ve kendisini evinde izole altına alacak."

İlginç şekilde Leclerc, geçen yıl da sezonun bitiminden kısa bir süre sonra COVID-19'a yakalanmıştı. Böylelikle 1 yıl içerisinde iki kez koronavirüse yakalanmış oldu.

Geçen hafta Nikita Mazepin'in de COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu, bir hafta içerisinde COVID-19'a yakalanan sürücü sayısının ikiye çıktığı anlamına geliyor.

Bu yıl virüs nedeniyle yarış kaçıran sadece Kimi Raikkonen vardı.