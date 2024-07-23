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Formula 1 Macaristan GP

Leclerc'e göre Spa, Ferrari'nin zayıf noktalarını ortaya çıkaracak

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Spa'da gerçekleştirilecek yarışta SF-24'ün zayıflıklarının belirginleşeceği görüşünde.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, geçen hafta sonu Macaristan'da zıplama sorunlarını azaltıp, yere basma gücününü arttıran yeni bir taban denemişti.

Leclerc, dördüncü olduğu yarışın ardından güncellemelerin işe yaradığını doğruladı fakat Spa'nın daha ciddi bir test olacağını ekledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Güncellemeler işe yaradı ama yeterince değil."

"Tüm tabloyu değerlendirirseniz, rakiplerimize kıyasla sıralama turlarında hız eksikliği yaşıyoruz ve yarışta bunun bedelini ödemek zorunda kalıyoruz."

"Sonuç olarak yarışta daha iyi olsak bile kötü başlangıç pozisyonları nedeniyle maksimumu elde edemiyoruz."

"Spa'daki yarış bizim için gerçek bir test olacak, çünkü orada sorunlarımız en belirgin şekilde ortaya çıkacak."

"Sorunlara karşı ne durumda olduğumuzu orada daha iyi göreceğiz. Belki Macaristan'da taktığımız yeni taban yardımcı olur."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

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