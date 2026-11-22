Formula 1 Las Vegas GP
Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"
Charles Leclerc, Las Vegas GP'sinde Lewis Hamilton ile yaşadığı mücadele ve Ferrari'deki takım içi rekabet hakkında konuştu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 06:52
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Ferrari pilotları, Meksika Grand Prix’sinin ardından Las Vegas'ta da pist üstünde karşı karşıya geldiler.
İkili, yarışın son bölümünde altıncılık için mücadele ederken temas etti ve bu temas Lewis Hamilton'ın spin atıp birkaç sıra kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından Charles Leclerc 10 saniye ceza aldı.
Yarışın ardından konuşan Leclerc, takım arkadaşı ile aralarında çözülmesi gereken sorunlar olduğunu kabul etti.
Leclerc, "Yolunda gitmeyen ne varsa düzeltmemiz gerekiyor."
"Bunun yoğun bir tartışma olacağını düşünmüyorum. Şimdiye kadarki görüşmelerimizin hiçbiri yoğun geçmedi ancak bu durum kesinlikle böyle devam edemez."
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
"Yine içinde bulunması zor bir durum ve açıkçası burada, sizin önünüzde bu konular hakkında konuşmak da bir bakıma zor. Bu kabul edilebilir bir şey değil, söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.
Yarış temposunu da değerlendiren Leclerc, “Aracımız fena değildi ancak herkes mevcut koşullarda iyi durumdaydı. Alpine araçları bile çok hızlıydı."
"Bir saniyelik mesafenin içine girdiğiniz anda mücadele o kadar yoğunlaşıyordu ki rakibinizden uzaklaşmak çok zor hale geliyordu."
"Açıkçası yarışı eğlenceliydi diye nitelendiremiyorum çünkü bu, bir bakıma saygısızlık olur. Takım adına kendimi çok kötü hissediyorum." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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