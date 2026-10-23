Formula 1 Amerika GP

Leclerc'den Hadjar'a yanıt: "Söyledikleri tamamen saçmalık"

Charles Leclerc, Isack Hadjar'ın "Max Verstappen'in Ferrari ile yarışması halinde Singapur Grand Prix'sini daha büyük bir farkla kazanacağı" yönündeki yorumuna yanıt verdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 08:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Peter Fox

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Marina Bay Sokak Pisti’nde gerçekleşen hafta sonunda hem sprint yarışı hem de Grand Prix için pole pozisyonunu kazanmış, ardından her iki yarışı da zaferle tamamlamıştı.

Verstappen, ana yarışı ikinci sıradaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'in 7.3 saniye önünde kazanırken takım arkadaşı Isack Hadjar, Hollandalı sürücünün Ferrari'de yarışması halinde daha büyük bir farkla kazanacağını öne sürmüştü.

ABD Grand Prix’si öncesinde Hadjar'ın yorumları hakkında konuşan Leclerc, başka bir takımın aracını dışarıdan değerlendirmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Leclerc, "Öncelikle, bu tür şeyler söylemenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Isack bizim nasıl bir araç kullandığımızı bilmiyor, ben de onun nasıl bir araç kullandığını bilmiyorum."

"Bence rekabet o kadar yakın ki sonuçları tahmin etmek bizim için çok zor. Elbette bu pistte nasıl performans gösterebileceğimize dair bir fikrimiz var. Ancak farkların bu kadar küçük olduğu bir ortamda sonuç, aracınızın potansiyelini ne kadar iyi ortaya çıkardığınıza bağlı. Bu da araçlar hakkında beklediğimizden çok daha büyük bir etkiye sahip."

"Son birkaç yarışta belki de diğerlerinden ayrışan tek takım Mercedes oldu. Onların gerçekte olduklarından daha ileride olmasını bekliyorduk. Eğer son birkaç yarışta kendilerinden beklediğimiz performansı nihayet ortaya çıkarabilirlerse diğer tüm takımlardan daha önde olacaklar. Bunun dışında rekabetin çok yakın geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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