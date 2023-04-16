Leclerc: "Zirveye geri dönmek için tamamen motiveyiz"

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Leclerc 20222 sezonuna ilk üç turda iki zaferle başlamıştı, ancak sezon ilerledikçe Ferrari'nin yaptığı hatalar ve Red Bull'un gridde baskın bir takım haline gelmesiyle Milton Keynes takımı hem Takımlar hem de Max Verstappen ile Pilotlar Şampiyonluğu'nu elde etti.

Şimdiye kadarki 2023 sezonuna bakarsak bu sefer hem Leclerc hem de Ferrari için durum çok daha az umut verici.

Dayanıklılık sorunu takımın başını ağrıtmaya devam ederken, Suudi Arabistan GP'si Leclerc'in bu sezon bitirdiği tek yarış oldu.

Şu anda Leclerc şampiyonada 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ancak, Avustralya ile Azerbaycan GP arasında neredeyse bir aylık bir ara olduğu için Leclerc, bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Formula 1 web sitesine göre Leclerc, "Takım olarak içinde bulunduğumuz durumda, bu arayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapmak ve bu sezon daha erken rekabetçi olmak için mümkün olduğunca çok çalışmak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Ayrıca Leclerc ve Ferrari, F1'de en üst sıraya geri dönmek için 'tamamen motive olmuş durumda'

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, "Bu hâlâ çok, çok uzun bir sezon."

"Zirveye geri dönmek için tamamen motiveyiz ve Azerbaycan'dan önceki arayı mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız." dedi.

Ferrari için sorun şu ki, avantajlı görünen Aston Martin ve Mercedes'i yakalasalar bile, Red Bull ile kapatmaları gereken önemli bir fark var.

Ancak Leclerc, Ferrari'nin 'her koşulda daha sağlam bir araca' ihtiyacı olduğunu ve takımının bunu başarmak için hangi alanlarıda çalışması gerektiğini bildiğini söylüyor.

Leclerc, "Geçen yıl neler olduğunu biliyoruz ve şimdi tüm mesele, gelişmek ve Red Bull'un seviyesine geri dönmek için neleri daha iyi yapabileceğimize odaklanmak."

"Nerede çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve şimdi sadece bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor."

"Yol tutuşun en üst seviyede olduğu sıralamalarda oldukça iyi görünüyoruz; ancak yarışta ne zaman biraz yol tutuş kaybetsek, her şey çok çok zor olmaya başlıyor ve çok fazla performans kaybediyoruz. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.