Leclerc: "Ferrari'nin zayıf yönlerimizi anlama şeklinde 'seviye atlaması' güvenimi artırdı"

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Monakolu pilot, sezonun ilk üç yarışından ikisini kazanarak şampiyonada liderlik elde etti ve Ferrari, bu yıl yenilmesi gereken takım konumuna geldi.

Fakat takımların yeni araçları anlaması için hâlâ çok erken ve bir takımın, getirdiği güncellemeler ile avantaj kazanarak geri dönüş yapabilmesi için büyük bir şans var.

Ferrari, birkaç yıldır böyle bir gelişim savaşında yer almamıştı ve bunu, 2018 sezonunun ikinci yarısında Mercedes'e yenildiğinde tecrübe etmişti.

Fakat Leclerc, karşılaştığı büyük zorluklara rağmen, Maranello ekibinin atak yapmak için geçmişe kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğuna inanıyor.

Leclerc, "Gelişim açısından Red Bull'a yetişmek zor olacak ama bu yılın aracını yapan ekip, gelişimi üzerinde de çalışacak. Bu yüzden güveniyorum."

"Dezavantajlı duruma düşmemiz için hiçbir neden yok çünkü Maranello'da bu yılın aracını yapanlar harika bir iş çıkardı."

"Bazı güncellemeler gelecek ve doğru yönde yapılacağına eminim. Bu yüzden diğerlerine çok fazla odaklanmıyorum. Bence kendimize odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, ilerlemenin anahtarının, Ferrari'nin gelişmesi gereken alanlar hakkında çok daha fazla veri bilgisine sahip olması olduğunu söyledi.

Monakolu, "Son iki yıldır, her hafta sonunu analiz etme şeklimizde seviye atladığımızı gördüm. Zayıf yönlerimizi belirleme şeklimizde ve zorlandığımız yerlerde daha iyi olmak için ne kadar hızlı tepki verdiğimiz konusunda geliştiğimizi gördüm."

"Bu yüzden takımın bu yılın gelişiminde harika bir iş çıkaracağına güveniyorum." dedi.

Leclerc, şampiyonada ilk kez lider konumda ancak baskının kendisini etkilemesine izin vermeyecek kadar yeteneklerine güveniyor.

Leclerc, "Elbette genç kategorilerde bu konumda oldum ama Formula 1'de bu durumda olmak, özellikle son birkaç yıldır ve Ferrari gibi bir takımla beraberken çok şey ifade ediyor. İnanılmaz hissettiriyor."

"Tabii ki zihniyetim son iki yıla göre biraz daha farklı çünkü şu anda altımda kazanabilecek bir araç olduğunu biliyorum. Bir veya iki pozisyon kazanmak için bir şeyleri zorlamama veya son derece özel bir şey yapmama gerek yok. Çünkü aracın bunu yapabildiğini ve sadece işimi yapmam gerektiğini biliyorum. Bu yüzden, bu yılki zihniyetim biraz farklı." dedi.