Leclerc: "Sainz'ın temposuna ayak uydurmaya çalışıyorum"

Sainz, Red Bull ve Max Verstappen'in rekor galibiyet serisini Singapur'da sona erdirdi ve üst üste iki kez pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Marina Bay sokak pisti ve sürüş yüksekliğini artırmaya zorlayan agresif kerbleri Red Bull'un düşüşünün geçici olacağı anlamına gelse de, Ferrari'nin ileriye doğru bir adım attığı görülüyor.

Leclerc, Ağustos ayındaki Hollanda GP'sini kapsamlı ayar testleri yapmak için kullanmanın, Ferrari'nin SF-23'ün öngörülemeyen özelliklerini anlamaya çalıştığı için bu geri dönüşün anahtarı olduğunu düşünüyor.

Ferrari pilotu, "Suzuka'da bunu tekrarlamanın mümkün olduğunu umuyorum ve bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer bunu başarırsak, bu gelecek için gerçekten iyi bir işaret olacak."

"Zandvoort'ta birçok test yaptık. Monza'da bu testleri ve anlayışımızı tekrar teyit etmek istedik."

"Buradan itibaren her şeyi uyguladık ve ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Bununla birlikte, Singapur tarihsel olarak bizim için çok iyi bir pist olmuştur, bu nedenle tutarlı bir şekilde ileriye doğru gerçekten iyi bir adım atıp atmadığımızı veya bunun tek seferlik olup olmadığını görmek için bir yarış daha beklememiz gerekiyor." dedi.

Ferrari, Miami'ye aracı daha öngörülebilir hale getirmek için tasarlanan bir taban getirmişti.

Ancak Leclerc, takımın yol tutuşunu düzeltmek için daha çok ayar değişikliklerine güvenmek zorunda kaldığını ve bu durumun takım arkadaşı Sainz'ın temposuna yetişmekte zorlanmasına neden olduğunu düşünüyor.

"Carlos'un böyle bir formda olması harika çünkü beni de sürüş stilimi biraz daha anlamaya ve sürüş stilimi bu araca uydurmaya itiyor."

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Şu anda araçla tam olarak rahat değilim çok fazla önden kayma yaşıyorum ve aracın öngörülemezliği sebebiyle istediğim arkadan kaymaya sahip değilim."

"Yapılacak biraz iş var ama en azından rekabet gücüne sahip olduğumuzu görmek harika. Şimdi bunu yakalamaya çalışmak bana düşüyor."

Leclerc, aracın özelliklerini detaylandırdı: "Çok öngörülemez bir aracımız var ve bu öngörülemezlik nedeniyle denge açısından güvenli tarafta olmamız gerekiyor."

"Aracı öngörülebilir kılmak için önden kaymasını engellemeniz gerekiyor ve bu çok zor."