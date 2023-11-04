Leclerc: "Yumuşak lastiği saklamaya çalıştık"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint sıralama turlarında yumuşak lastiği saklamaya çalıştıklarını söylüyor.
Ferrari pilotları, cuma gününün aksine sprint sıralama turlarında geride kaldılar ve son bölümde yeni set yumuşak lastik kullanmadıkları görüldü.
Yedinci tamamladığı seansın ardından konuşan Leclerc, "Bu özel bir sonuç değil."
"Bizden başka kimlerin kullanılmış lastiklerle sürüş yaptığını bilmiyorum ama son deneme için yeni setimiz yoktu."
"Bu yüzden klasmanda geride olmayı bekliyorduk."
"Yeni lastikleri başka bir seansa saklamaya karar verdik. Kararımızın haklı çıkıp çıkmayacağını göreceğiz."
"Sprintte birkaç pozisyon kazanmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
Sonrasında şöyle devam etti: "Genellikle yarışta sıralamalardan daha fazla sorun yaşarız ama bugün Yuki Tsunoda önümde start alıyor ve hızımız daha yüksek olmalı, dolayısıyla pozisyon kazanma şansımız var."
"Sprintten sonra tüm dikkatimiz yarınki yarışa çevireceğiz."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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