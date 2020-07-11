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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Yeterince hızlı değiliz"

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Leclerc: "Yeterince hızlı değiliz"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 15:43

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte Ferrari'nin yeterince hızlı olmadığını kabul etti.

Ferrari, sıralama turlarının yağmurlu geçmesi halinde avantaj elde etmeyi umuyordu ancak geçen hafta olduğu gibi yine tek araçla son bölüme kalabildiler.

Charles Leclerc, 11. olarak ikinci bölümde elendi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Seans sonrasında şöyle dedi: "Yağmur geri gelmemiş olsaydı, bazı şeyleri değiştirebilirdik, ama bir şey olduktan sonra konuşmak kolay oluyor."

"Sonuç bu. Şu an için yeterince hızlı değiliz. Bugün temel sorun yeterince hızlı olmamamız. Yapacak fazla bir şey yoktu. Bu tür koşullarda gelişmek için sürüşüm üzerinde çalışmak zorundayım. Ama genel olarak yapılması gereken işler var, çünkü arada 1.8 saniye var ve bu, işi zorlaştırıyor. Aracın dengesi o kadar da kötü değildi, iyileşti, ama yapılması gereken işler var."

"Dürüst olmak gerekirse zor bir durumda olacağımızı biliyordum. Dün, aracın ön tarafında daha agresif bir ayar seçtim. Denemek istedim ve kuru zeminde iyiydi ama ıslak zeminde daha karmaşık görünüyordu."

"Sürülemez bir araç olduğunu söylemek biraz abartı olur, o kadar ileri gitmeyeceğim. Elbette bu koşullarda benim için daha zordu. Yarın için hedefimiz, aracı yarın kuru zemin için daha iyi hale getirmek ve doğru seçimi yaptığımızı düşünüyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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