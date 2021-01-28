Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, beş günlük Fiorano testine katılan yedi sürücüden bir tanesiydi ve salı günü tüm gün sürüş gerçekleştirdi.

44 gün sonra kokpite geri dönen ve 100'den fazla tur atan Leclerc, sorunsuz geçen günün ardından oldukça mutluydu.

Leclerc çarşamba günü pistte Carlos Sainz'ın sürüşünü yakından takip etti ve ardından Ferrari fabrikasına giderek 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

Leclerc, Ferrari ile olan röportajında şöyle dedi: "Yeniden kokpite dönmek gerçekten güzeldi. Abu Dabi Grand Prix'sinden bu yana sadece 44 gün geçti ancak gerçekten çok uzun bir süreymiş gibi geldi. Araca özellikle yıl boyunca çokça gördüğümüz ancak çok pek fazla sürüş yapma şansı bulamadığımız Fiorano'da dönmek güzeldi."

"Sezon başlamadan önce ritim yakalamak için epey bir tur atmaya ihtiyacım oluyor ancak bu yıl oldukça hızlı adapte oldum. Sezon arası çok uzun sürmedi. Son yarışa kıyasla çok fazla zaman geçmeden direksiyona dönmek harika oldu."

"Bence bu deneyim çok yararlı. Çünkü ritim yakalamaya ve tüm çalışma prosedürlerini hatırlamamıza yardımcı oluyor. Ritim yakalamak, mühendislerle çalışmak ve aracı ayarlamak benim için önemliydi. Pist üstünde savaşacak kimse olmasa bile her zaman ayarları geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar önümüzdeki sezon bize yardımcı olacak."

Sonrasında Leclerc'e ilk kez bir Ferrari'nin direksiyonuna geçen Sainz soruldu.

Sainz'ın kendisinden bir tavsiye isteyip istemediği sorusuna Leclerc, "Hayır. Eğer bir Ferrari sürücüsüyse zaten ne yaptığını bilir! Tabii onu yakından takip edeceğim. Ona bol şans diliyorum." yanıtını verdi.

Sainz bugün sabah SF71H ile olan testine devam etti. Öğleden sonra ise direksiyona Mick Schumacher geçecek.