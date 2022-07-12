Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Norris: "Schumacher ile mücadele edebilirdik, altıncılık mümkündü" Sonraki / F1 pilotları, Verstappen taraftarlarının çıkardığı dumandan endişeli değiller
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: "Yeniden kazanan gibi hissetmek güzel"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya'da elde ettiği zaferin ardından çok mutlu olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Leclerc: "Yeniden kazanan gibi hissetmek güzel"
Haberi dinle

Charles Leclerc, birden fazla kez galibiyete çok yaklaştığı son sekiz yarışın hiçbirisinde zafere ulaşamamıştı.

Monakolu pilot, nihayet Avustralya GP'den sonraki ilk zaferini Avusturya'da aldı ve bu galibiyete çok ihtiyaç duyduğunu gizlemedi.

Leclerc, "Yarış kazanmaya kesinlikle çok ihtiyacım vardı. Yarışlara her zaman gülümseyerek ve iyimserlik içerisinde geliyorum ancak bunca zorlu yarışın ardından her şeyin benim aleyhimde geliştiği hissine kapılmıştım. Sonunda durumu tersine çevirmeyi ve kazanmayı başardım. Tekrar kazanan taraf olmak harika."

"Son bölümde yaşadığımız sorunların ardından biraz gergin olduğumu söylersem yalan söylemiş olurum, aslında çok gergindim!"

"Gaz pedalı dengesizdi ve bir virajın ortasında sıkışabilirdi. Özellikle üçüncü viraj benim için çok ama çok zordu çünkü oradaki hızın olması gerekenden daha fazla olmasını istemedim. Aracı yüksek hızda değil, düşük hızda sürmek benim için zordu fakat yine de bitiş çizgisine ulaşmayı başardık ve bu da harikaydı."

"Çok hızlıydık ve bununla ilgili bir açıklamam yok. Cumartesi gecesi sürüş tarzım üzerinde biraz çalıştık ve orta lastiklerle daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Fakat ileriye doğru bu kadar büyük bir adım atmak sürpriz oldu. Nedenlerini anlamak için her şeyi analiz edeceğiz."

Melbourne'deki son zaferinden bu yana araçta ne değiştiği sorusuna Leclerc, "Aracı önce Barselona, sonra da Silverstone'da güncelledik."

"Getirdiğimiz tüm güncellemeler işe yaradı ve Avustralya'dan sonra, Red Bull'a kıyasla biraz geride kaldığımız Miami dışında hızımız gayet iyiydi. Son beş yarışta hızlıydık. Sadece tüm parçaları bir aya getiremedik. Avusturya'da nihayet normal bir yarış geçirmiş olmam harika."

"Bugün yarış dışı kalma ihtimali beni çok endişelendirdi fakat tamamlamayı başardık. Yine de sorunun nedenini anlamalı ve bunun bir daha olmamasını sağlamalıyız. Son beş yarışta iki kez sorun yaşadım. Şimdi Carlos da aynı şeyi yaşıyor. Takım sorunla mümkün olan en kısa sürede ilgilenmeli." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Norris: "Schumacher ile mücadele edebilirdik, altıncılık mümkündü"
Önceki haber

Norris: "Schumacher ile mücadele edebilirdik, altıncılık mümkündü"
Sonraki haber

F1 pilotları, Verstappen taraftarlarının çıkardığı dumandan endişeli değiller

F1 pilotları, Verstappen taraftarlarının çıkardığı dumandan endişeli değiller
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz, Fransa GP'de grid cezası alabilir Avusturya GP
Formula 1

Sainz, Fransa GP'de grid cezası alabilir

Resmi: Michael Masi, FIA'dan ayrıldı Avusturya GP
Formula 1

Resmi: Michael Masi, FIA'dan ayrıldı

Ralf: "Mick'in biraz daha bencil davranmaya başlaması gerekiyor" Avusturya GP
Formula 1

Ralf: "Mick'in biraz daha bencil davranmaya başlaması gerekiyor"

Son Haberler

Wolff: "Halen yaklaşık 0.2-0.3 saniye gerideyiz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Halen yaklaşık 0.2-0.3 saniye gerideyiz"

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek
Formula 1 Formula 1

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.