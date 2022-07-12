Leclerc: "Yeniden kazanan gibi hissetmek güzel"

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Charles Leclerc, birden fazla kez galibiyete çok yaklaştığı son sekiz yarışın hiçbirisinde zafere ulaşamamıştı.

Monakolu pilot, nihayet Avustralya GP'den sonraki ilk zaferini Avusturya'da aldı ve bu galibiyete çok ihtiyaç duyduğunu gizlemedi.

Leclerc, "Yarış kazanmaya kesinlikle çok ihtiyacım vardı. Yarışlara her zaman gülümseyerek ve iyimserlik içerisinde geliyorum ancak bunca zorlu yarışın ardından her şeyin benim aleyhimde geliştiği hissine kapılmıştım. Sonunda durumu tersine çevirmeyi ve kazanmayı başardım. Tekrar kazanan taraf olmak harika."

"Son bölümde yaşadığımız sorunların ardından biraz gergin olduğumu söylersem yalan söylemiş olurum, aslında çok gergindim!"

"Gaz pedalı dengesizdi ve bir virajın ortasında sıkışabilirdi. Özellikle üçüncü viraj benim için çok ama çok zordu çünkü oradaki hızın olması gerekenden daha fazla olmasını istemedim. Aracı yüksek hızda değil, düşük hızda sürmek benim için zordu fakat yine de bitiş çizgisine ulaşmayı başardık ve bu da harikaydı."

"Çok hızlıydık ve bununla ilgili bir açıklamam yok. Cumartesi gecesi sürüş tarzım üzerinde biraz çalıştık ve orta lastiklerle daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Fakat ileriye doğru bu kadar büyük bir adım atmak sürpriz oldu. Nedenlerini anlamak için her şeyi analiz edeceğiz."

Melbourne'deki son zaferinden bu yana araçta ne değiştiği sorusuna Leclerc, "Aracı önce Barselona, sonra da Silverstone'da güncelledik."

"Getirdiğimiz tüm güncellemeler işe yaradı ve Avustralya'dan sonra, Red Bull'a kıyasla biraz geride kaldığımız Miami dışında hızımız gayet iyiydi. Son beş yarışta hızlıydık. Sadece tüm parçaları bir aya getiremedik. Avusturya'da nihayet normal bir yarış geçirmiş olmam harika."

"Bugün yarış dışı kalma ihtimali beni çok endişelendirdi fakat tamamlamayı başardık. Yine de sorunun nedenini anlamalı ve bunun bir daha olmamasını sağlamalıyız. Son beş yarışta iki kez sorun yaşadım. Şimdi Carlos da aynı şeyi yaşıyor. Takım sorunla mümkün olan en kısa sürede ilgilenmeli." cevabını verdi.