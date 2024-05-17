Leclerc: "Yeni yarış mühendisimle her şey sorunsuz olacak"
Charles Leclerc, Xavi Marcos ile yollarını ayırdıktan sonra yeni yarış mühendisi Brian Bozzi olacak.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, özellikle Ferrari taraftarları tarafından zaman zaman büyük eleştirilere maruz kalıyordu.
Xavi ve Leclerc'in diyalogları, özellikle sosyal medyada bazı tartışmalara sebep oluyordu.
Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Emilia-Romagna GP öncesinde İtalyan takımı, Xavi'nin yarış mühendisliği görevinden çekileceğini açıkladı ve Leclerc'in yeni yarış mühendisi Brian Bozzi oldu.
Bu konu hakkında Imola'da konuşan Leclerc, şunları söyledi: "Karar takım ve Xavi arasında alındı."
"Sanırım akıllarında başka planlar vardı ve Miami'den hemen sonra bana iletildi."
"Ancak şunu söylemeliyim ki, bundan sonra Xavi'nin rolünü üstlenecek olan Brian, Ferrari'ye geldiğimden beri birlikte çalıştığım bir kişi. Her zaman benim performans mühendisim oldu, bu yüzden her şeyin nasıl çalıştığını tam olarak biliyor. Yani aslında her şeye sıfırdan başladığımızı söyleyemem."
"Şu ana kadar her şey çok sorunsuzdu ve eminim bu şekilde devam edecek; böylelikle bu hafta sonundan itibaren %100'ümüze ulaşmış olacağız."
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