Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Leclerc: "Yeni yarış mühendisimle her şey sorunsuz olacak"

Charles Leclerc, Xavi Marcos ile yollarını ayırdıktan sonra yeni yarış mühendisi Brian Bozzi olacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, arrives for the drivers parade

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, özellikle Ferrari taraftarları tarafından zaman zaman büyük eleştirilere maruz kalıyordu. 

Xavi ve Leclerc'in diyalogları, özellikle sosyal medyada bazı tartışmalara sebep oluyordu. 

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Emilia-Romagna GP öncesinde İtalyan takımı, Xavi'nin yarış mühendisliği görevinden çekileceğini açıkladı ve Leclerc'in yeni yarış mühendisi Brian Bozzi oldu.

Bu konu hakkında Imola'da konuşan Leclerc, şunları söyledi: "Karar takım ve Xavi arasında alındı."

"Sanırım akıllarında başka planlar vardı ve Miami'den hemen sonra bana iletildi."

"Ancak şunu söylemeliyim ki, bundan sonra Xavi'nin rolünü üstlenecek olan Brian, Ferrari'ye geldiğimden beri birlikte çalıştığım bir kişi. Her zaman benim performans mühendisim oldu, bu yüzden her şeyin nasıl çalıştığını tam olarak biliyor. Yani aslında her şeye sıfırdan başladığımızı söyleyemem."

"Şu ana kadar her şey çok sorunsuzdu ve eminim bu şekilde devam edecek; böylelikle bu hafta sonundan itibaren %100'ümüze ulaşmış olacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Kararı ben verseydim yerime Antonelli'yi getirirdim"
Sonraki haber Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "Bu en iyi cuma günlerimizden biriydi"

Piastri: "Bu en iyi cuma günlerimizden biriydi"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Bu en iyi cuma günlerimizden biriydi"
F2 Imola: Bortoleto pole'de, Bearman ikinci sırada

F2 Imola: Bortoleto pole'de, Bearman ikinci sırada

FIA F2
Imola
F2 Imola: Bortoleto pole'de, Bearman ikinci sırada
Leclerc: "Bugün her şey sorunsuzdu ama yarın tetikte olmalıyız"

Leclerc: "Bugün her şey sorunsuzdu ama yarın tetikte olmalıyız"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Bugün her şey sorunsuzdu ama yarın tetikte olmalıyız"

Son Haberler

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

F1 Formula 1
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye