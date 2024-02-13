Leclerc: "Yeni SF-24 şimdiden 2023'e kıyasla çok daha iyi hissettiriyor"

Salı günkü lansmanın ardından Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz ile birlikte Fiorano'da yeni SF-24'ü denedi.

Leclerc, tıpkı Sainz gibi sadece birkaç tur attı fakat yeni aracı ilk kez deneme fırsatı bulduğu için, ilk izlenimleri önemliydi.

Leclerc, simülatörde yaptıkları çalışmaların "ileriye doğru önemli bir adım" attıklarını gösterdiğini açıkladı.

Yeni aracın pist üstündeki hissiyatını geçen yılki SF-23 ile karşılaştırması istenen Leclerc, sürülebilirliğin ve dengenin geçen yıldan daha iyi olduğunu belirtti.

Leclerc, "Bu sabah üç tur attım fakat bu üç turda da aracın her yerinde kamera vardı. Gerçekten limitleri zorlamadık. Yani bir şey söylemek için çok erken."

"Fakat geçen yıl ilk turdan sonra, ya da ilk tur olmasa bile ilk üç ya da dört turdan sonra, aracın davranışından gerçekten memnun olmadığımı hatırlıyorum..."

"Aracı kullanmak çok ama çok zordu. Bu yıl araç daha sağlıklı ve daha iyi bir noktadaymış gibi hissettiriyor."

"Öte yandan, bunun aracın rekabet seviyesi konusunda bir şey ifade etmediğini vurgulamak istiyorum. Sonuçta diğer takımlar tur zamanı açısından daha büyük adımlar atmış olabilir. O zaman sürmesi daha kolay bir aracımız varsa fakat yeterince hızlı değilse, pistte yeterince hızlı olamayız."

"Dolayısıyla rekabet seviyesi açısından kolay değil."

"Yine de ilk turlardaki hissiyat açısından, geçen yıla göre daha iyi hissettiğimi söylemeliyim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

Leclerc, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Melbourne pistlerinin benzersizliği nedeniyle Ferrari'nin 2024'te nerede olduğunu anlamak için Avustralya'ya kadar beklemek zorunda kalacağını düşünüyor.

"Bir önceki yıla baktığımda, farklı pistlerde ne kadar güçlü bir pakete sahip olduğunuzu anlamak için her zaman iki veya üç yarış beklemeniz gerektiğini görüyorum. Çünkü bazen bir pistte çok güçlü bir pakete sahip olsanız da, başka bir pistte çok daha fazla zorlanabiliyorsunuz."

"Dolayısıyla, nelerin başarılıp nelerin başarılamayacağı konusunda bir sonuca varmadan önce, aracımızı farklı koşullarda, farklı rüzgar seviyelerinde, farklı sıcaklıklarda ve farklı pist düzenlerinde görmek için iki ya da üç yarış beklememiz gerekiyor."

"Geçen yıl, çoğunlukla dış koşullarla bağlantılı olan denge sorunumuz vardı; özellikle rüzgar hassasiyeti, ama aynı zamanda sıcaklık da bizi etkiliyordu."

"Bu da muhtemelen yarış temposunu sıralama turları temposundan daha fazla etkiliyordu."

"Sürücüler olarak takıma verdiğimiz geri bildirimler çok önemli çünkü bunları verilerde görmek kolay değil."