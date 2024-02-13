Leclerc: "Yeni SF-24 şimdiden 2023'e kıyasla çok daha iyi hissettiriyor"
Charles Leclerc, Ferrari'nin 2024 Formula 1 aracının daha şimdiden 2023'e kıyasla önemli oranda farklı hissettirdiğini söylüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Photo by: Ferrari
Ferrari, çekim günü kapsamında SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı
Ferrari, çekim günü kapsamında SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı Ferrari, çekim günü kapsamında SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı
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