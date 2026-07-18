Leclerc, yeni nesil araçlar hakkında: “En ufak problem domino etkisine dönüşüyor”

2025’te Ferrari'deki ilk sezonunu geçiren takım arkadaşı Lewis Hamilton’a karşı bariz bir üstünlük kuran Leclerc için 2026’da rüzgâr tersine döndü. Yedi dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton adeta küllerinden doğarak Barselona'da Ferrari koltuğundaki ilk zaferini kazanırken, Leclerc fren sorunlarıyla boğuştuğu ve birkaç kez kaza yaptığı zor bir dönemeçten geçti.

Hamilton'ın bu güçlü dönüşü Monakolu pilotu biraz sarsmış olsa da, performans düşüşünün arkasında teknik bir gerçek daha yatıyor: Tıpkı Hamilton’ın geçmişteki zemin etkili araçlardan keyif almaması gibi, Leclerc de 2026’nın güçten yana oldukça yoksun ve zayıf motorlu araçlarından pek memnun görünmüyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yaşadığı teknik sıkıntıları ve sürüş dinamiklerini açık yüreklilikle anlatan Leclerc, sorunun Ferrari'de değil, tamamen yeni nesil araçların konseptinde olduğunu dile getirdi: "Sorunun doğrudan Ferrari aracından kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu durum daha çok yeni jenerasyon araçların yapısıyla ilgili.”

“Kariyerim boyunca benim en büyük gücüm genel olarak agresif bir sürüş tarzına sahip olmamdı. Ancak bu yeni araçlarda çizgiyi aşmamak için çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor; çünkü ufak bir hatada performansınız büyük ölçüde etkileniyor.”

“Eğer sürüşünüz verimli değilse, gaza doğru şekilde basmıyorsanız ve her şeyi milimetrik bir istikrarla yapmıyorsanız, motor gücü tarafında çok ciddi performans kayıpları yaşamaya başlıyorsunuz.”

“Bu durum bir kez başladığında her şey birbirini tetikliyor ve en ufak problem bir domino etkisine dönüşüyor.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / Getty Images

“Bir sonraki viraja taşıdığınız hız değişiyor, bu durum frenleme noktanızı etkiliyor ve sürekli olarak referans noktalarınızı yeniden ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu da sürüşü inanılmaz derecede zorlaştırıyor.”

“Sanırım son dönemde yaşadıklarım biraz bununla alakalıydı."

Britanya Grand Prix'sinde podyumun zirvesine çıkarak kötü gidişatı tersine çevirme konusunda bir adım atan Leclerc, Silverstone hafta sonunda sürüşünde bazı radikal değişikliklere gittiğini ve bu sayede zafere ulaştığını söyledi: "Silverstone'da bu yeni nesil araçlara ayak uydurabilmek ve sürüşümü adapte edebilmek adına birkaç şeyi değiştirdim. Bu değişiklikler aracı hissetme konusunda işleri çok daha iyi, hatta mükemmel hale getirdi.”

“Ancak Silverstone’da da söylediğim gibi, bunu tek bir pistte değil, farklı karakterdeki birçok pistte kanıtlamam gerekiyor.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Yarışı kazandığım için elbette çok mutluyum ama sadece bir galibiyet aldım diye her şeyin tamamen düzeldiğini düşünüp rahatlayacak değilim. Bu formu korumak ve en önemlisi de araçtaki o iyi hissi kaybetmemek için önümüzde yapacak çok iş var.”

“Eğer o hissi yakalayabilirsem, kariyerim boyunca hep olduğu gibi tur zamanları ve yüksek performans zaten kendiliğinden gelecektir."