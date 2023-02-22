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Formula 1 Haberler

Leclerc, yeni lastiklerin Ferrari'yi olumsuz etkilemesini beklemiyor

Charles Leclerc, yeni Pirelli lastiklerinin kendilerini ciddi şekilde etkilemeyeceğini, nitekim geçen yıl sezon sonu testlerinde bu lastikleri denediklerini söylüyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Altay Gök
Leclerc, yeni lastiklerin Ferrari'yi olumsuz etkilemesini beklemiyor
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Lastik çeşitleri gelecek sezon herhangi bir şekilde değişmeyecek, ancak lastik yapıları tamamen değiştirilmiş vaziyette. 

Ana değişiklikler genel olarak önden kayma sorununu azaltmak için ön lastiklerde, ancak arka lastik yapısı da değiştirildi.

Yeni lastikleri ilk kez Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde deneyen pilotlar, bu sayede araç ayarları ve sürüş stilleri konusunda çok zorlanmadıklarını söylüyor.

SF-23'ün lansmanında konuşan Leclerc, "Geçen yıl Abu Dhabi'de yeni lastikleri zaten biraz denemiştik."

"Ön lastikler daha güçlü gibi duruyor, bu durum araç dengesini biraz etkileyebilir."

"Ancak sürüş tarzınızla bunu gölgelemek ve diğer tarafa doğru dengeleyebilmek oldukça kolay, dolayısıyla lastiklerin büyük bir etkisinin olacağını sanmıyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Ferrari

Geçen yıl lastik yönetimi konusunda ciddi sorun yaşayan, hatta bu nedenle başta Imola ve Miami'deki yarışlardan hüsranla ayrılan Ferrari, yeni sezonda bu alanda adım atmak istiyor.  

Yeni lastiklerin Ferrari açısından ne anlam ifade edeceği de sorulan Leclerc, "Ön lastikler aşınma açısından biraz daha güçlü gibi duruyor."

"Ancak geçen yıl lastik aşınması sadece bir noktada değil, aracın tamamında sorun yaratıyordu. Bazen ön, bazen de arka lastiklerde aşınmayla karşılaştık."

"Lastik yönetimi konusunda çok çalıştık, geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." 

"Ancak yine de lastik değişiminin bize herhangi bir şekilde yardımcı olacağını ya da zarar vereceğini sanmıyorum." dedi.

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