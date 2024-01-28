Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak

Ferrari, birkaç gün önce Charles Leclerc ile olan sözleşmesini uzattığını doğruladı fakat ne kadar süreyle uzatıldığını belirtmedi.

Ancak görünüşe bakılırsa Monakolu sürücü en azından 2026 sonuna kadar Ferrari için yarışacak ve bu süre zarfında banka hesabı epey dolacak.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Leclerc'in kontratında 2026'dan sonra takımdan ayrılmasına izin veren bir madde olduğunu belirtti. Eğer Ferrari, kendisine şampiyonluk için savaşmasına izin verebilecek bir araç sağlayamazsa, taraflar yollarını ayırabilecek.

Charles bu maddeden yararlanmak istemezse, 2028'e kadar Ferrari için yarışacak.

Habere göre yeni kontrat aynı zamanda finansal tarafta da Leclerc için epey çıkarlı olacak. Bundan ötürü bonusları saymazsak 24 milyon dolar değil, 30 milyon dolar alacak.

Zaferler kazanmayı başarır ve şampiyonluk için çekişir hatta şampiyon olursa, yaklaşık 20 milyon dolar da bonus elde edecek.

Leclerc 2026'dan sonra takımda kalmaya devam ederse, o zaman temel maaşının 50 milyon dolar seviyesine çıkacağı söyleniyor.

Diğer koltuktaki Carlos Sainz'ın Leclerc'e kıyasla nasıl bir anlaşma yapacağı şimdilik belirsiz.