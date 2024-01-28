Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak

Charles Leclerc, yeni kontratı sayesinde bonuslarla beraber yıllık neredeyse 50 milyon doları cebine koyacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari, birkaç gün önce Charles Leclerc ile olan sözleşmesini uzattığını doğruladı fakat ne kadar süreyle uzatıldığını belirtmedi.

Ancak görünüşe bakılırsa Monakolu sürücü en azından 2026 sonuna kadar Ferrari için yarışacak ve bu süre zarfında banka hesabı epey dolacak. 

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Leclerc'in kontratında 2026'dan sonra takımdan ayrılmasına izin veren bir madde olduğunu belirtti. Eğer Ferrari, kendisine şampiyonluk için savaşmasına izin verebilecek bir araç sağlayamazsa, taraflar yollarını ayırabilecek.

Charles bu maddeden yararlanmak istemezse, 2028'e kadar Ferrari için yarışacak.

Habere göre yeni kontrat aynı zamanda finansal tarafta da Leclerc için epey çıkarlı olacak. Bundan ötürü bonusları saymazsak 24 milyon dolar değil, 30 milyon dolar alacak.

Zaferler kazanmayı başarır ve şampiyonluk için çekişir hatta şampiyon olursa, yaklaşık 20 milyon dolar da bonus elde edecek.

Leclerc 2026'dan sonra takımda kalmaya devam ederse, o zaman temel maaşının 50 milyon dolar seviyesine çıkacağı söyleniyor.

Diğer koltuktaki Carlos Sainz'ın Leclerc'e kıyasla nasıl bir anlaşma yapacağı şimdilik belirsiz.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

paylaşım
yorumlar
Önceki haber "Sainz'a ilgi gösteren takım sadece Audi değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Formula 1

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Formula 1

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor" Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Formula 1

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Son Haberler

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 Formula 1

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

F1 Formula 1

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

F1 Formula 1

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

F1 Formula 1

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol