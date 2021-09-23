Leclerc: "Yeni güç ünitesi çok büyük bir fark yaratmayacak"

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni güç ünitesini bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Rusya Grand Prix'sine getirecek.

Takım şu anda şampiyona üçüncülüğü için McLaren ile savaşıyor ve Charles Leclerc, bu yeni üniteyi kullanan ilk isim olacak.

Monakolu pilot, bu yüzden de yarışa son sıradan başlayacak.

Hibrit tarafta büyük değişikliklerin olduğu yeni güç ünitesi hakkındaki beklentilerini açıklayan Leclerc, şöyle dedi: "Kağıt üzerinde biraz daha iyi görünüyor ve açıkçası ne zaman biraz daha iyi bir şeye sahip olsak, onu pist üstünde deniyoruz."

"Dolayısıyla biraz daha iyi olmasını ama çok, çok büyük bir fark yaratmamasını bekliyoruz. Kısacası doğru yönde atılmış bir başka adım olmalı."

"Bu hafta sonuna baktığımızda, hava tahminleri yağmur yağacağını gösteriyor. Eğer durum böyleyse, o zaman tahmin etmesi zor bir yarış olabilir ve umarım bizim lehimize olur. Eğer kuru zeminde geçerse, tempomuz da iyiyse bu pistte geçiş yapmak mümkün. Bakalım nasıl gidecek? Belki yağmur yağarsa bizim için daha iyi olabilir."

Leclerc, takımın geçen yıla kıyasla iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

"Bence sezon, ilk yarıştan itibaren geçen yıldan farklı hissettirdi. Bu araçta kendime daha çok güvenebildim ve genel olarak performans anlamında her şey daha iyiydi."

"Ayrıca geçen sezona göre daha tutarlıyız. Bu yüzden bunu görmek çok güzel. Bu, doğru yönde gittiğimizi gösteriyor. Hedefimiz şampiyonluk ve tekrar bunun için savaşabilmek adına gidilmesi gereken çok uzun bir mesafe var."

"Fakat geçen yıldan bu yana iyi bir adım atmayı başardık ve bu yönde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Ancak Leclerc, bu yıl McLaren'dan daha yavaş oldukları görüşünde.

"McLaren maalesef çok iyi bir sezon geçiyor fakat böyle bir mücadeleye girişmemiz iyi. Sezon boyunca her zaman çok yakındık. Monza'da çok güçlüydüler ve şimdi onları yakalamaya çalışacağız. Açıkçası çok hızlılar ama aynı zamanda çok tutarlılar. Şimdi her hafta sonunda maksimumu çıkarmaya çalışacağız ve umarım şampiyonayı onların önünde tamamlarız."

McLaren'ın Ferrari'den daha tutarlı olup olmadığı sorusuna ise Leclerc, "Hayır. Sanmıyorum. Fakat genel olarak bizden daha hızılar. Umarım bu küçük güncelleme ile onlara daha da yaklaşabiliriz." dedi.

Leclerc, sezonun kalan yarışlarına bakıldığında, nerede hızlı olabilecekleri sorusuna, "Meksika'da güçlü olabileceğimizi düşünüyorum fakat göreceğiz. Ayrıca yılın başında bazı güzel sürprizlerimiz vardı. Bu yüzden umarım bu sürprizlerle daha fazla karşılaşırız." dedi.