Leclerc: "Yeni Ferrari SF-23 düzlüklerde daha hızlı, virajlarda biraz daha yavaş"

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Ferrari'nin 2022 aracı virajlarda her zaman oldukça güçlü görünse de, düzlüklerde Red Bull RB18'e kıyasla geride kalıyordu.

Bu araç ilk yarışlarda takımın iyi performans göstermesini sağlasa da, bir noktadan itibaren takımı dezavantajlı duruma düşürdü ve bundan ötürü SF-23'ü tasarlarken, düzlük performansını artırmaya odaklandılar.

Ferrari Bahreyn testleri boyunca farklı kanat paketleri denedi ve yeni SF-23'ün uzun düzlüklerde RB19'a kıyasla iyi performans sergilediği, fakat Red Bull'un yüksek hızlı virajlarda avantajlı olduğu görüldü.

Ferrari'nin tasarım felsefesindeki değişikliğin sürücüler için araç paketinin hissiyatını değiştirip değiştirmediği sorusuna Leclerc şu yanıtı verdi: "Değiştirdi."

"Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama bunun doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum."

"Artık daha az sürüklenmeye sahip bir araca sahibiz, bu yüzden [düzlük hızı] bu yıl daha iyi olmalı. Ancak diğer özellikler de değişti."

"Her şey beklediğimiz gibi. Fakat yeni konsept için doğru ayarları bulmamız gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc sonrasında, "Yeni araçla düzlüklerde biraz daha hızlı olmamızı, virajlarda ise belki biraz daha fazla zorluk çekmemizi bekliyorum." dedi.

Takımın şu anki hedefi ise doğru ayarları bulmak gibi görünüyor, ki henüz bunu yapamadılar.

Leclerc, "Bu üç günlük testte, ayar anlamında en iyi noktayı bulmak için hâlâ epey çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim."

"Yine de henüz en iyi ayarları tutturamadık."

"Yapacak çok iş olduğunu hissediyorum. Red Bull bu üç günde çok güçlüydü."

"Yeni araç farklı olduğu için, onu biraz farklı şekilde sürmeniz gerekiyor. Pek çok farklı sürüş tarzı denedim ve sonunda bu sabah doğru yolu bulmuş gibiydim." dedi.