Leclerc, yeni dönemde "birinci pilot" statüsü mü isteyecek?

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Özellikle takım arkadaşları arasındaki mücadeleler, Formula 1 tarihinin en büyüleyici ve dramatik hikayelerine yol açıyor.

Maranello'da büyük bir değişimin yaşandığı şu dönemde, Leclerc-Sainz ikilisinin yönetiminin nasıl olacağı konusunda spekülasyonlar olması şaşırtıcı değil.

Leclerc ve Sainz, geride kalan iki yıllık süreçte hiç temas yaşamadılar, garajlarında bölünme olmadı, takım içerisinde birlikte hareket ettiler ve aralarındaki mücadele saygı çerçevesinde ilerledi. Hal böyle olunca ilişkilerinin hâlâ iyi durumda olduğunu söylemek gerekiyor.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Her iki sürücünün de sözleşmelerinde birinci ya da ikinci pilot statüsü yer almıyor ve gelecekte de yer almayacak. Fakat Mattia Binotto'nun ayrılmasıyla yeni yönetimin projenin merkezine Leclerc'i koyacağına dair spekülasyonlar çıktı.

Tüm F1 takımlarının belirli senaryoları göz önünde bulundurarak hazırladığı stratejiler var ve bunlar arasında, takım arkadaşlarından birisi daha iyi performans gösterip öne geçince, diğerinin ona destek vermesi de yer alıyor. Sürücüler bu yüzden sezonun ilk bölümünde çok fazla risk altında oluyorlar çünkü takım içerisindeki hiyerarşiyi belirleyen şey bu oluyor. Ancak bu, önceden tanımlanmış statülerle ilgisi olmayan bir dinamik.

Ferrari örneğine dönecek olursak, Leclerc'in 2022'de eksikliğini hissettiği şey tam olarak buydu. Klasmanda iyi bir konumda olmasına rağmen bazı yarışlarda strateji Sainz lehine gelişirken, onun için bir handikap oldu.

Leclerc'in şimdi masaya yumruğunu vurduğu ve ilk sürücü olmayı talep ettiği doğru değil. Aksine 2022'de yaşanan bazı durumlardan kaçınmalarını ve bunlardan zarar görmemeyi istiyor. İkisi arasında çok büyük fark var.

Barrichello'nun Schumacher'e yol vermek için bitiş çizgisinden önce fren yaptığı 2002 Avusturya GP gibi senaryolar farklı bir şey, Leclerc'in lider götürdüğü yarışlarda (2022 Monako, 2022 Silverstone ve 2019 Singapur) strateji anlamında öncelik istemesi ve dezavantaja düşürülmeyi istememesi bambaşka bir şey.

Ayrıca iki sürücünün sezona belirli bir hiyerarşi olmadan başlaması, takımın da yararına olacaktır. Fakat 2023 aracı gerçekten rekabetçi olursa, bir noktada tüm destek tek bir noktaya yönelecektir.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sainz, 2022'deki yarış öncesi brifinglerinde birkaç kez Leclerc'i desteklemeye istekli olduğunu garanti etti, ancak yardımcı olmak için belirli yarış dinamikleri gerekiyor ve geride kalan sezonda bu dinamikler nadiren oluştu.

Sürücüleri yönetmek Ferrari için bir öncelik haline gelecekse, bu aracın şampiyon olabilecek seviyede olduğunu gösteriyor. Haliyle sürücü yönetimi, Maranello merkezli ekibin pek çok açıdan sahip olmayı umduğu bir sorun.