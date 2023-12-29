Leclerc ve Sainz'ın yeni Ferrari araçları ortaya çıktı
Ferrari pilotu Charles Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz'a yeni bir Ferrari aracı hediye edilmiş görünüyor.
Charles Leclerc geçtiğimiz günlerde Monako'da düzenlenen bir etkinliğe yeni bir Ferrari 812 Competizione Aperta ile geldi.
Beyaz renge sahip olan ve oldukça güzel görünen bu araçtan ötürü gözler Monakolu pilotun üzerindeydi.
Carlos Sainz da bir Ferrari 812 Competizione coupe aldı fakat hem gri renkteydi hem de üstü açık değildi.
Bunlar Ferrari'nin özel olarak ürettiği modeller. Sainz'ın aracından 999 adet üretildi ve fiyatı 550.000 euro. Leclerc'in aracından ise 599 adet üretildi ve fiyatı 650.000 euro.
Bunlar muhtemelen Maranello'da üretilen ve İtalyan üreticinin geleneksel V12 motoruna sahip son spor otomobiller.
830 beygir güce sahip bu araçlar, 0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşıyor. En yüksek hızları ise saatte 340 km.
Bu araçları Ferrari'nin iki pilota hediye ettiği düşünülüyor.
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