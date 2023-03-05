Leclerc, yarış öncesinde yeni güç ünitesi parçalarına geçti!
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun ilk yarışına saatler kala yeni bir kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçti.
2023 Formula 1 sezonu bugün Bahreyn'de gerçekleştirilecek yarışla başlayacak ve Ferrari tarafında iki sürpriz değişiklik geldi.
Seansın başlamasına kısa bir süre kala yayınlanan FIA dokümanlarında, Leclerc'in güç ünitesinde değişiklik yapıldığı görüldü.
Önce sadece enerji depolama ünitesinin değiştiği açıklanırken, kısa süre sonra kontrol elektroniği değiştirildi.
Bu da Monakolu pilotun henüz daha ilk yarışta iki parça değişikliği yaptığı anlamına geliyor.
Şimdilik Ferrari'den konu hakkında yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Motorsport.com'un kaynakları, güç ünitesinde bazı anormalliklerin olduğu ve bundan ötürü de parçaların önlem amacıyla değiştirildiğini öğrendi.
İki parça da Maranello'ya gönderilecek ve burada kapsamlı şekilde analiz edilecek. Şimdilik tekrar kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgi bulunmuyor.
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