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Formula 1 / Son dakika

Leclerc yeni araçların görünüşünü sevdi

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Leclerc yeni araçların görünüşünü sevdi
2 Kas 2019 11:10

Leclerc, 2021 araçlarının görünüşünü sevdiğini söyledi.

Formula 1, 2021 yılında kullanılacak araç tasarımlarını cuma günü tanıttı ve bazıları bu tasarımı eleştirirken, bazıları destek verdi.

Charles Leclerc araç ağırlığının artmasına karşı çıksa da araçların görüntüsünü beğendiğini dile getirdi.

"Yeni araçların görünüşünü beğendim. Takımların araçlarını nasıl geliştireceğini görelim. Bu görünümlerini biraz değiştirecek. Belki daha agresif görünebilirler, ki bu her zaman iyidir."

"Herhangi bir sürücü mümkün olduğu kadar hızlı bir araç sürmek ister. Bu yüzden pozisyon için savaşma yeteneğini kaybetmeden hızımızı arttırmak isteriz."

"Şu anda geçişle ilgili zorluklar var. Asıl sorun bu. Rakiplerimizi yakından takip edemiyoruz, ki bu çok üzücü. Önünüz açıkken genellikle iyi bir hıza sahip oluyorsunuz, ancak bir rakibinize bir saniye yaklaştığınızda sorun yaşamaya başlıyorsunuz, lastikler aşırı ısınıyor. Umarım bütün bunlar giderilir."

"Ne olursa olsun Formula 1'de yarışmak istiyorum. Yeni araçlara alışacağım, asıl mesele hızlı olması. Suzuka'da, yüksek yere basma gücü olan mevcut aracın direksiyonunda büyük bir sıralama turları geçirdiğimi hissetmiştim ve bunun kaybolmasını elbette istemem."

"Araçların artan ağırlığı bize zarar veriyor. Araçlar 25 kg ağırlaştığında, her şeyden önce lastiğin ısınması ile baş etmek daha zor olacak."

"Sürücünün bakış açısından bakıldığında, araç ne kadar hafif olursa direksiyonda o kadar rahat hissedersiniz."

"Hız da bir o kadar yüksek olur. Ancak, bu faktörler arasında daima bir uzlaşma olması gerekiyor."

 
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