Formula 1 Meksika GP

Leclerc: "Yeni araçlar bize kariyerimizde yapmadığımız şeyleri yaptırıyor"

Charles Leclerc, yeni araçların sürüş bakımından kendisini zorlasa da uzun vadede bir pilot olarak gelişimine olumlu etki edebileceğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 19:40

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

2026 sezonunun yeni teknik kurallarıyla birlikte Ferrari’de daha dengeli bir grafik çizen Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, takımlarını şampiyonada ikinci sıraya taşımış durumda. Bu sezon birer galibiyet elde eden ikiliden Hamilton, pilotlar klasmanında takım arkadaşının sekiz puan önünde yer alıyor. Yeni nesil araçların pilotları daha önce kariyerlerinde hiç karşılaşmadıkları zorluklarla mücadele etmeye ittiğini belirten Leclerc, bu durumun kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yeni araçların sürüş dinamiklerine değinen Leclerc, şunları söyledi: "Yeni araçlar bize kariyerimiz boyunca daha önce hiç yapmadığımız şeyleri yaptırıyor.”

“Bir pilotun çok yönlülüğü açısından bu her zaman iyi bir şeydir çünkü farklı araçları kullanmak sürüş becerilerinizi geliştirir ve her türlü durumu yönetebilmenizi sağlar.”

“Bu yıl, diğer yıllardan çok daha farklı ve alışılmadık şekillerde sürüyoruz. Bazen bu tarzdan özellikle keyif almadığım anlar oluyor ama uzun vadede bir piot olarak bana büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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