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Leclerc: "Yeni aracı ilk kez gördüm, heyecanlıyım!"

Charles Leclerc, yeni SF-24'ü ilk kez somut olarak gördüğünü ve yeni sezon için heyecanlandığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'ye katılacağını açıklarken, Charles Leclerc de takımıyla olan anlaşmasını yeniledi.

Bu, 2025'te Ferrari'nin bir "rüya kadroya" sahip olacağını işaret ediyor fakat öncesinde geçirilmesi gereken uzun bir 2024 sezonu var.

Hamilton'ın 2025'te Carlos Sainz'ın yerini alacağının açıklanmasından bu yana ilk kez konuşan 26 yaşındaki Leclerc, temkinli ama iyimyer bir görüntü çizdi.

Daily Mail'e konuşan Leclerc, "Sahip olduğum tek hedef şampiyon olmak."

"Sadece kazandığımda mutlu olurum, ikincilik benim hedefim değil." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Her zaman iyimseriz ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyoruz. Yine de kendiniz için gerçekçi hedefler  belirlemeniz gerekiyor."

"Hepimiz kazanmak istiyoruz ama geçen yılıla baktığımızda, Red Bull'un büyük bir avantajı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden şimdi aradaki farkı mümkün olduğunca kapatmamız gerekiyor."

"Bu yüzden mücadele etmek ve hedefimiz olan adımı atmak adına elimizden geleni yapacağız."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz ile ilgili bir soru üzerine Leclerc, "Aramızda çok özel bir ilişki var. Pist dışında da arkadaşız ve güzel anları paylaşıyoruz. Çok fazla zaman geçiriyoruz. Carlos'u kendi ailemden daha çok görüyorum çünkü şu anda 24 yarış düzenleniyor!"

"Açıkçası yeni sezon için çok heyecanlıyım çünkü şu anda devam eden çok fazla çalışma var."

"Söylediğim gibi, yeni aracı aylar önce geliştirmeye başladık. Dün aracı somut anlamda ilk kez gördüm, henüz tamamen boyanmamıştı ama ilk modelini gördüm."

"Dolayısıyla şimdiden heyecanlanmaya başladım. Önümüzdeki hafta yapılacak lansman sırasında aracı ilk kez kullanacağız, ki bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Pek çok soru işareti var. Elbette aracı kullandık ama her şeyin sanal simülatörde hissettiklerimize uyup uymadığını pist üstünde göreceğiz, ki normalde her şey yolunda giderse öyle olması gerekiyor."

"Şu andan itibaren, önümüzdeki hafta için sabırsızlanıyorum, yeni aracı ilk kez denemek heyecan verici olacak."

"Sahip olduğumuz teknolojiyle, [simülatörün] gerçeğe bu kadar yaklaşması çılgınca olacak fakat korelasyon anlamında yanlış yolda gidebilirsiniz. Bu yüzden her  zaman sınırları zorlamaya ve gerçeğe olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Takım bu konuda harika bir iş çıkardığı için, simülatörde denediklerime çok benzeyeceğine eminim."

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