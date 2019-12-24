Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak

Ferrari, geçtiğimiz pazartesi günü Charles Leclerc'in sözleşmesini 2024 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

Yapılan anlaşmayla Leclerc, yıllık 9 milyon euro kazanacak ve bu alanda pek çok ismi geride bırakacak.

Fakat Leclerc, 2015 yılında Formula 1'e giren Max Verstappen'den 3 milyon euro daha az kazanacak.

Verstappen şu anda Red Bull'dan yıllık 12 milyon euro alıyor ve bonuslarla birlikte bu rakam 15 milyon euro'yu buluyor.

SoyMotor'un hazırladığı habere göre Verstappen, 1997 yılında doğan sporcular arasında en yüksek maaş alan pilot konumunda da yer alıyor.

Verstappen'e ek olarak Barcelona'nın genç futbolcusu Ousmane Dembele ve Manchester United futbolcusu Marcus Rashford tıpkı Verstappen gibi yıllık 12 milyon euro kazanıyor.

MotoGP sürücüsü Joan Mir de 1.1 milyon euro kazanıyor.

Ancak tüm bu rakamlar yaklaşık 40 ila 50 milyon dolar alan Lewis Hamilton ile Sebastian Vettel'den çok daha az görünüyor.

1997 yılında doğan sporcular arasında en yüksek maaşı alanlar: