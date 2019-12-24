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Formula 1 / Son dakika

Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak

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Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 09:43

Charles Leclerc, Ferrari ile yaptığı yeni anlaşma ile yıllık 9 milyon euro kazanacak.

Ferrari, geçtiğimiz pazartesi günü Charles Leclerc'in sözleşmesini 2024 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

Yapılan anlaşmayla Leclerc, yıllık 9 milyon euro kazanacak ve bu alanda pek çok ismi geride bırakacak.

Fakat Leclerc, 2015 yılında Formula 1'e giren Max Verstappen'den 3 milyon euro daha az kazanacak.

Verstappen şu anda Red Bull'dan yıllık 12 milyon euro alıyor ve bonuslarla birlikte bu rakam 15 milyon euro'yu buluyor.

SoyMotor'un hazırladığı habere göre Verstappen, 1997 yılında doğan sporcular arasında en yüksek maaş alan pilot konumunda da yer alıyor.

Verstappen'e ek olarak Barcelona'nın genç futbolcusu Ousmane Dembele ve Manchester United futbolcusu Marcus Rashford tıpkı Verstappen gibi yıllık 12 milyon euro kazanıyor.

MotoGP sürücüsü Joan Mir de 1.1 milyon euro kazanıyor.

Ancak tüm bu rakamlar yaklaşık 40 ila 50 milyon dolar alan Lewis Hamilton ile Sebastian Vettel'den çok daha az görünüyor.

1997 yılında doğan sporcular arasında en yüksek maaşı alanlar:

Pilot Spor dalı Kategori Takım Maaş (€)
Max Verstappen Motor sporları Fórmula 1 Red Bull 12.000.000
Ousmane Dembélé Futbol La Liga FC Barcelona 12.000.000
Marcus Rashford Futbol Premier League Manchester United 12.000.000
Frenkie De Jong Futbol La Liga     FC Barcelona 10.000.000
Charles Leclerc Motor sporları Fórmula 1 Ferrari 9.000.000
Lonzo Ball Basket NBA New Orleans Pelicans 8.000.000
Gabriel Jesus Futbol Premier League Manchester City 5.500.000
De'Aaron Fox Basketbol NBA Sacramento Kings 5.500.000
Richarlison Futbol Premier League Everton 5.450.000
Alex Zverev Tenis ATP - 4.100.000
Joan Mir Motosiklet MotoGP Suzuki 1.100.000
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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