Leclerc, yaşadığı kazanın nedenini açıkladı
Charles Leclerc, Bakü'daki performansından memnun olsa da, karşılaştığı sorunlar nedeniyle piste fazla uyum sağlayamadığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, walks away from the car after crashing into the barrier
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Charles Leclerc, Baku'daki ilk antrenman seansında yaşadığı kazaya ve ikinci antrenman seansında ortaya çıkan direksiyon sorununa rağmen günü birinci sırada tamamladı.
Leclerc kazayla ilgili şunları söyledi: "Kaza hakkında fazla söylenecek bir şey yok. Biraz fazla sağa fren yaptım ve pist çok kirliydi. Bu yüzden lastikler kilitlendi ve dolayısıyla sağa kaçmak için de çok geçti. Tüm bunların ardından bariyere çarptım."
"Hafta sonu için iyi bir başlangıç olmadı ama yine de araca olan güvenim tamdı, bu yüzden sorun değil."
"İkinci antrenmana başladığımızda araçta gerçek bir sorun ortaya çıktı. Durduktan sonra bu sorunu fark ettik ve o parçayı değiştirdik. Bu sorun sabahki kazayla ilgili değildi, araca yeni taktığımız başka bir parçayla ilgiliydi."
"Detaylara fazla girmek istemiyorum ama direksiyonda çok garip bir his veriyordu bu yüzden o parçayı değiştirdik."
"Tek sorun cuma günü istediğim kadar tur atamadım. Yine de rekabetçi olmak güzel."
"Burası benim en sevdiğim pistlerden biri ve geçmişte burada oldukça hızlıydık."
"Bugün de hızlıydık, bu iyiye işaret. Umarım yarın daha fazlasını yapabiliriz."
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