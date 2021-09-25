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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, düzlüklerde geçiş yapmak zor olduğu için, yarışta sıra kazanmasının kendisi adına çok zor olacağını kabul ediyor.

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçtiği için pazar günkü yarışa en geriden başlayacak.

Bugün kaotik bir sıralama turları olduğu için Leclerc, bazı fırsatları kaçırmış oldu. Örneğin takım arkadaşı Carlos Sainz yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Bir seansa zaten geriye düşeceğini bilerek girmenin sinir bozucu olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Dört veya beş tur atıp, aslında oldukça rekabetçi olduğumu gördükten sonra evet, biraz öyle. Fakat sonunda hayat devam ediyor."

"Yarıştan önce böyle bir şey yapma kararı aldık ve şimdi bile bunun doğru seçim olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi yarışa odaklanacağız." cevabını verdi.

Leclerc, Max Verstappen'in aksine sıralama turlarının ilk bölümünde bir dizi tur attı.

Bunu Verstappen'in önünde kalmak için mi yaptığı sorusuna, "Pek değil. Sezon içerisinde çok sık karşılaşmadığımız bu şartlarda biraz veri toplamak istedim ve bu yüzden piste çıktım. Bence bu şartlardaki performansımız, o kadar da tutarlı değil. Bu yüzden piste çıkmak ve biraz bilgi edinmek güzel oldu." cevabını verdi. cevabını verdi.

Leclerc, yeni motorun performansının bekledikleri gibi olduğunu ve bunun da kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

"Şu ana kadar sahip olduğumuz sayıların hepsi beklediğimiz gibi. Bunu görmek harika. Hissiyat da iyi ve şimdilik her şey doğru yönde gidiyor. Bu yüzden mutluyum."

Ancak pazar günü zor bir yarış bekliyor.

"Evet, bence çok zor bir yarış olacak. Büyük bir hız avantajına sahip değilseniz, tüm bu grubu geçmekte zorlanacaksınız."

"Max arkamızdan başlıyor ve amacım karşı mümkün olduğunca az vakit kaybedip, pistte onu takip etmeye çalışmak olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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