Leclerc, yarışta stratejiyi ikiye bölmeleri gerektiğini düşünüyor
Charles Leclerc, Hollanda GP'sine pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen'i yenmek için stratejiyi ikiye bölmeleri gerektiğini düşünüyor.
Şampiyona lideri Verstappen sıralama turlarında geride görünmesine rağmen 0.021 saniye gibi küçük bir farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Yine de iyi bir Cumartesi geçiren Leclerc ise yarışa 2. sıradan başlayacak.
Zandvoort arka arkaya virajlardan oluşan, kısa ve epey dar bir pist, dolayısıyla geçiş yapmak çok zor. Yine de diğer Red Bull pilotu Sergio Perez'i mağlup ettiklerine dikat çeken Leclerc, 3. sıradan başlayan takım arkadaşı Carlos Sainz ile avantaj kazanmaya çalışacaklarında ısrar ediyor.
Leclerc, "Burası geçiş yapmanın epey zor olduğu bir pist. Yarışta elimizden geldiğince yakın olmaya ve Carlos ile birlikte hareket ederek Max'ı baskı altına almaya çalışacağız." dedi.
Monakolu pilot, stratejiyi ikiye bölmenin de "böyle bir durumda iyi bir çözüm olacağını" düşünüyor fakat bu konuyu takımla konuşmaları gerektiğini de ekliyor.
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Ferrari
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Geçişin zor olduğu pistlerde takımın stratejiyi bölmesi çoğunlukla işe yarıyor, nitekim geçen sene Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas birlikte çalışarak Hamilton'ı öne geçirmişti -ancak dominant bir performans ortaya koyan Verstappen yine de kazanmıştı.
Ön grupta sıkı bir mücadele bekleyen Sainz, sadece Red Bull'un değil, Mercedes'in de bir tehdit olduğunu düşünüyor.
Sainz, "Fransa ve Avusturya'ya dönecek olursak, Pazar günü bir şeyler yaşadığımızı görüyoruz, umarım performansımız o dönemki gibi olur ve Max'e yarış boyunca meydan okuyabiliriz."
"Mercedes yarışta en az bizim kadar hızlı olacak, strateji yaparken kendilerini hesaba katmalıyız."
"Diğer beş araçla sıkı bir mücadele içinde olacağız."
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