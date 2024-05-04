Leclerc: "Yarışta strateji ile Red Bull'u baskı altına almayı umuyoruz"

Leclerc, Miami'de 2. sıradan başladığı sprint yarışını Verstappen'in 3 saniye gerisinde aynı pozisyonda noktaladı ve 7 puan elde etti.

Ferrari pilotu, öğleden sonra gerçekleşecek olan sıralama turları sebebiyle fazla risk almak istemediğini; bu yüzden Red Bull pilotları ile pazar günkü yarışta mücadele etmeyi umduğunu söyledi.

Seansın ardından Leclerc, "Oldukça iyi bir start aldım."

"Açıkçası ilk virajda çok fazla risk almak istemedim çünkü sıralama turları da vardı. Sprintte kaza yaparsanız muhtemelen sıralama turlarına katılamazsınız!"

"Max'le ben çok geç fren yaptık ama sonunda pozisyonunu korumayı başardı. Ben çok zorluyordum ama onlar ilk birkaç turda biraz daha hızlıydılar."

"Yarın uzun bir yarış olacak, bu yüzden sıralama turlarına mümkün olduğunca önde başlamak önemli olacak."

"O zaman umarım strateji ile onları baskı altına alabiliriz." dedi.