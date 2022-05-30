Leclerc: "Kazanacak her şeye sahiptik"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, lider götürdüğü yarışta, iki kötü pit stop zamanlaması nedeniyle dördüncü sıraya kadar geriledi.

Geçişin zor olduğu pistte, yerini korumaktan başka çaresi kalmayan Leclerc, damalı bayrağı bu noktada gördü ve şampiyonada Max Verstappen'le arasındaki puan farkı 9'a çıktı.

Leclerc, hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Açıkçası bu galibiyeti kaybettiğim için büyük hayla kırıklığı yaşıyorum ve bu, kendi ülkemde olduğu için durumu daha da zorlaştırıyor."

"Bunun tekrar olmayacağından emin olmak adına tam olarak ne olduğunu detaylıca analiz etmeli ve öğrenmeliyiz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İlk pit stopta yağmurdan geçiş lastiğine geçtik ve Perez bizi geçti. Üç tur sonra tekrar pite girdim, Carlos'un ardındaydım ve iki sıra daha kaybettim. Monako'da büyük riskler almadan geçiş yapmanız imkansız. Bu yüzden puanlarla dönmek için yerimi korudum ve bu şartlarda yapabileceğimizin en iyisi dördüncülüktü."

"Takımın beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemek doğru değil çünkü bazen hatalar olabiliyor. Fakat bugün çok fazla hata yaptığımız ortada."

"Bir hatadan sonra hemen bir sonrakini yaptık. Başlangıçta yanlış karar verildi, ardından tam bir karmaşa başladı."

"Takımımı seviyorum ve daha da güçleneceğimizden şüphem yok ama mevcut durum canımı acıtıyor."

"Çünkü dediğim gibi hatalar her zaman yapılabilir fakat bu kadar çok hatanın yapılmaması gerekiyor."

"Bugün kazanmak için her şeye sahiptik, ilk bölümdeki tempomuz çok güçlüydü ve yağmur lastiklerinde gayet iyiydik. Fakat sonrasında her şey aleyhimize döndü. Bunun ülkemde olması canımı acıtıyor fakat daha güçlü döneceğimize eminim."

Pite girerken, takımın kendisinden pistte kalmasını istediği anla ilgili Leclerc, "Pite çağrılmıştım ve pite doğru yöneldiğimde, takım benden pistte kalmamı istedi."

"Fakat artık başka bir şey yapmam için çok geçti. Yani buna eklenecek pek bir şey yok çünkü gerçekten çok geç söylendi."

"Elbette liderliği kaybetmemize neden olan hata ilk pit stoptaydı ve ardından ikinciliği de kaybettik."

"Sonuç olarak her şey bu şekilde gitti. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Çalışacağız ve daha iyi olmaya odaklanacağız." dedi.