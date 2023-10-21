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Leclerc: "Yarışta neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamamız lazım"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Amerika GP Sprint yarışını 3. sırada tamamlamasının ardından yarışta neleri daha iyi yapabileceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Sprint sıralamalarında ikinci olan ve startta ilk viraja girerken pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen'i geçmek için her şeyi yapacağını söyleyen Leclerc, söylediği gibi ilk viraja gelirken Verstappen'i zorladı.

Bu mücadelede Verstappen yerini korumayı başarırken Leclerc, ideal çizgiden dönemediği için arkasından gelen Lewis Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı.

O andan sonra 3. sırada yalnız bir yarış geçiren Leclerc, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastiklere sahip takım arkadaşının McLaren pilotu Lando Norris'i arkasında tutmasından faydalandı. Leclerc 3. sırada mücadele etmeden ilerlerken Carlos Sainz, bir süre Lando Norris'i arkasında tuttu. Norris, Sainz'ı geçene kadar Leclerc 6 saniyeden fazla fark açtı.

Ancak Norris, lastikleri biten Sainz'ı geçmesinin ardından Leclerc'le olan 6 saniyelik farkı hızlı bir şekilde kapattı ve damalı bayrağa geldiklerinde Leclerc'in hemen arkasındaydı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "(İlk virajda) Bir fırsat ve boşluk vardı. Denedim ve zorlandım. Lewis'e bir pozisyon kaybettim ama onlar bugün yarış temposu olarak biraz daha güçlüydü."

"Yarın bir adım önde olmak için çalışmamız ve neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor."

 

"Analiz etmemiz gereken oldukça fazla veri var. İki farklı stratejide iki aracımızın olması yarın bize biraz yardımcı olacak çünkü yumuşak lastiğin nasıl davrandığını biliyoruz, umarım bundan faydalanabilir ve kazanabiliriz." dedi.

Leclerc, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlarken Verstappen 6. sıradan başlayacak.

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