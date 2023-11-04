Leclerc: "Yarışta nasıl bu kadar yavaş kalıyoruz anlamıyorum"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının aksine yarış temposunda geride kalmalarını anlamıyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Interlagos'ta da tek turda iyi görünmesine rağmen yarış temposunda geride kaldı.
Sprint yarışını yedinci bitiren Leclerc, şöyle konuştu: "Mercedes'le kıyaslarsak yarış temposu fena değildi."
"Fakat McLaren ile kıyaslarsak, çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Lando son derece hızlıydı. Red Bull'lar son derece hızlıydı."
"Yarış temposu konusunda yapmamız gereken çok iş var çünkü bir şeyler eksikti."
"Sıralama turlarında bu kadar iyi olup da yarışta bu kadar uzak kalmanın nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum."
"Şu anda hem kısa hem de uzun vadede odak noktamız bu çünkü gördüğümüz şey çok fazla."
"Dolayısıyla buna odaklanmamız gerekiyor."
Leclerc, Yuki Tsunoda'nın yeni set lastikle sergilediği temponun kendisini pazar günü için umutlandırdığını belirtiyor.
"Bence Yuki'nin yeni set yumuşak lastikle yakaladığı tempo cesaret verici. Bizimle aynı hıza sahip olmasını beklemiyorduk. Fakat yeni yumuşak lastikle bizim tempomuza çok yakındı."
"Bu yüzden yaptığımız seçimin iyi olduğunu düşünüyorum."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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