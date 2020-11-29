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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor

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Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor
Ekleyen:
, Editör

Charles Leclerc, ilk onun dışından başlayacağı Bahreyn GP'de mucizeler beklemediğini söyledi.

Ferrari F1 pilotları bu hafta sonu yapılacak Bahreyn yarışı için umutlulardı ancak son yılların aksine her iki pilot da ilk onun dışında kaldı.

Sebastian Vettel 11. olurken, Charles Leclerc 12. en iyi zamanı yaptı.

Bu hafta sonu Vettel'in ardında gözüken Monakolu sürücü, "Araçta rahat değildim, lastiği turun sonuna kadar canlı tutmayı ya da doğru aralıkta tutmayı başaramadım."

"Sıralama turları sonucu beni şaşırtmadı. Üçüncü seanstan sonra 12. sıradan daha öteye gidebileceğimizi düşünmemiştim. Ama şu noktada tabii ki ilk onda olamamak beni hayal kırıklığına uğratıyor."

"Alternatif stratejiler seçmekte özgürüz, ama bunun avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü görünüşe bakılırsak en iyi seçenek yarışa orta lastiklerle başlamak ve ilk ona kalan tüm sürücüler o lastiklerle yarışa başlayacaklar."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Önümüzde lastiklerin aşırı ısınmaya maruz kalacağı zorlu bir yarış var. Lastikleri idare etmek önemli bir rol oynayacak. Yarışta mucizeler bekleyebileceğimizi sanmıyorum. Şimdi neler yapabileceğimiz konusunda özgürüz ve gece analizler yapacağız."

Sebastian Vettel ise şunları ekledi: "Açıkçası tek bir zaman turu hakkımız vardı ve bu harika değildi. Son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdığımız zor bir seansı ama umarın yarın yarışta fark yaratabiliriz."

"Araç oldukça iyiydi. Her şeyi tek turda bir araya getirmek zordu, başka bir denememiz daha olsa belki birkaç ondalık daha bulabilirdik."

"Pistin bizim için en iyisi olmadığının farkındaydık. Artık yarışa bakıyoruz ve neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi bir iş yapmalıyız ve doğru zamanda doğru kararlar vermeliyiz."

"Bence büyük puanlar kazanabiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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