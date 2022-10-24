Leclerc: "Yarışta lastikleri istediğimiz gibi kullanamıyoruz"

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Ferrari bu yıl tek turda çok güçlü görünmesine rağmen bunu yarış temposuna dönüştürmekte zorlanıyor ve lastikleri çok çabuk aşındırıyor.

Leclerc, pazar günü ikinciliğe kadar çıkmasına rağmen bir kez daha lastik sorunları yaşadı ve üçüncü sırada finiş gördü.

Monakolu pilot, yarışın ardından şöyle dedi: "Yarışın ilk bölümünden epey keyif aldım. İlk turlarda sabırlı olmak önemliydi. İyi bir start aldım ama 1. virajın çıkışındaki pozisyonum kötüydü ve neredeyse kazandığım her şeyi kaybettim."

"Ondan sonra sabırlı olmaya ve yarışın ilerleyen kısmında atak yapabilmek için lastiklerimi korumaya çalıştım. İyi sonuç da verdi."

"Güvenlik aracı bizim için iyi bir zamanda piste girdiği için şanslıydık. Sonrasında ön sıralarda mücadele edebildik."

"Ne yazık ki lastik aşınması nedeniyle sorunlar yaşadık ve daha iyi pozisyonlarda finiş göremedik. İlerleme kaydetsek de daha fazla adıma ihtiyacımız var."

Hafta sonu öncesinde ne hedeflediği sorusuna Leclerc, "Her şeyi olması gerektiği gibi yaparsak podyum için yarışabileceğimden emindim. Geriye dönüp baktığımda doğru taktikleri seçtiğimizi de düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Lastiklerle çalışma konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmemiz gerekiyor fakat doğru yönde ilerliyoruz." cevabını verdi.

Leclerc, Max Verstappen'le olan mücadelesini de yorumladı.

"İkimiz de birbirimizi şaşırtmaya çalıştık. Bu oyunun bir parçası. Hareketlerini tahmin etmek imkansız olsa da, özellikle ilk virajdaki mücadele çok keyifliydi."

"11. ve 12. virajlar arasındaki mücadele o kadar da eğlenceli değildi çünkü Max'in beni soldan geçtiğini gördüm. Tek yapabildiğim ona el sallamaktı, hepsi bu kadar."

"Ayrıca Sergio Perez ile 12. virajdan önce bir düelloya giriştim. Daha büyük riskler alabileceğimi biliyordum çünkü şampiyonada 2. sıra için yarışıyoruz. Sonuç olarak eğlenceli bir yarıştı."

Bazıları arka arkaya iki şampiyonluk alan Verstappen'in önümüzdeki yıllarda da başarısını sürdüreceğini söylüyor.

Olası bir Verstappen dönemiyle ilgili Leclerc, "Umarım böyle bir dönem başlamaz. Şahsen ben bunun olmaması için elimden geleni yapacağım ve tüm takım da bunun olmaması için çalışıyor."

"İlerleme kaydetmemiz gerektiği oldukça açık. Tek turda gerçekten çok hızlıyız ve burada Red Bull ile aynı seviyedeydik. Ancak yarış temposunda lastiklerle ilgili sorunlar yaşamaya başladık."

"Bu yüzden bu konuda her türlü çabayı gösteriyoruz ve umarım gelecek yıl bir sonuç elde ederiz. Bu sezona dönüp baktığımızda sadece lastik aşınmasından bahsedemeyiz, aynı zamanda hatalar yaptık, yanlış taktikler seçtik, iletişim eksikliği nedeniyle zorluklar yaşadık. Daha bunun gibi bir sürü şey var."

"Bu nedenle, kalan yarışlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz, bu sayede Max ve Red Bull'a karşı mücadele vermeyi planladığımız gelecek yıla en iyi şekilde hazırlanabiliriz."

"Ancak başarılı olabileceğimize eminim çünkü takımın ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum ve her şeyin doğru yönde ilerlediğinden şüphem yok." dedi.

Sonraki yarış Meksika'ya herhangi bir güncelleme götürüp götürmeyecekleri sorusuna Leclerc, "Hayır, güncelleme olmayacak ama aracımızın potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalışacağız." cevabını verdi.