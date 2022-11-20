Leclerc: "Yarışta her şeyimi verdim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonu ikinci sırada noktalamasının ardından elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor.
Abu Dhabi Grand Prix'sinin büyük bir kısmını Sergio Perez ikinci götürmüştü ve yarışı bu noktada bitirseydi, şampiyonayı da ikinci bitirmiş sayılacaktı.
Ancak Red Bull çift pit stop tercih ederken, Leclerc ve Ferari tek pit stopta kaldı. Leclerc son bölümde Perez'in baskısına rağmen hata yapmadı ve yarışı ikinci bitirdi.
Leclerc, yarışın ardından şöyle dedi: "Yorucu bir yarış oldu."
"İlk turdan son tura kadar %110'umu verdim. Açık konuşmak gerekirse bizim için mükemmel bir yarıştı."
"Bugün daha fazlası mümkün değildi. Bugün Checo'yu yenmek için tek olasılığın farklı bir strateji denemek ve lastik yönetimiyle bir şeyler yapmak olduğunu biliyordum."
"Bence bugün bunu gerçekten iyi yaptık ve tek pit stopun işe yaramasını sağladık. Bu yüzden çok mutluyum."
Bu sonuçla şampiyona ikinciliğini garantileyen Leclerc, bununla ilgili de şöyle dedi: "Evet! Umarım gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edebilmek adına bir adım daha ileri gidebiliriz."
"Fakat geçen yıl nerede olduğumuzu düşünürsek, bu yıl gerçekten ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum."
"Bence strateji açısından sezon sonuna doğru ilerleme kaydettik."
"Yarış temposu anlamında hâlâ bazı adımlar atmamız gerekiyor çünkü Pazar gününe geldiğimizde biraz daha zorlanıyoruz."
"Şimdi kış arasında onları yakalamak için elimizden geleni yapacağız."
Abu Dhabi'de günün pilotu Vettel oldu
Verstappen: "Bu yılı tekrarlamak zor olacak"
Son Haberler
Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı
Ferrari, araçlarını geliştirirken daha komplike bir sorunla mücadele ettikleri için Red Bull’a karşı güncelleme savaşını kaybettiklerini düşünüyor.
Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"
Lewis Hamilton, W13'ü Abu Dabi sonrası testte kullanmamak için 'hasta taklidi yapabilirim' diye şaka yaptı.
Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı
Mick Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut esnasında takımdan uyarı aldı. Telsizden 'donut yapmayı bırakması' söylendi.
2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş
2023 koltuğu için Haas ile iletişime geçen, F1'e dönme isteği yeniden canlanan Nico Hulkenberg olmuş.