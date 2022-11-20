Leclerc: "Yarışta her şeyimi verdim"

Haberi dinle

Abu Dhabi Grand Prix'sinin büyük bir kısmını Sergio Perez ikinci götürmüştü ve yarışı bu noktada bitirseydi, şampiyonayı da ikinci bitirmiş sayılacaktı.

Ancak Red Bull çift pit stop tercih ederken, Leclerc ve Ferari tek pit stopta kaldı. Leclerc son bölümde Perez'in baskısına rağmen hata yapmadı ve yarışı ikinci bitirdi.

Leclerc, yarışın ardından şöyle dedi: "Yorucu bir yarış oldu."

"İlk turdan son tura kadar %110'umu verdim. Açık konuşmak gerekirse bizim için mükemmel bir yarıştı."

"Bugün daha fazlası mümkün değildi. Bugün Checo'yu yenmek için tek olasılığın farklı bir strateji denemek ve lastik yönetimiyle bir şeyler yapmak olduğunu biliyordum."

"Bence bugün bunu gerçekten iyi yaptık ve tek pit stopun işe yaramasını sağladık. Bu yüzden çok mutluyum."

Bu sonuçla şampiyona ikinciliğini garantileyen Leclerc, bununla ilgili de şöyle dedi: "Evet! Umarım gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edebilmek adına bir adım daha ileri gidebiliriz."

"Fakat geçen yıl nerede olduğumuzu düşünürsek, bu yıl gerçekten ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum."

"Bence strateji açısından sezon sonuna doğru ilerleme kaydettik."

"Yarış temposu anlamında hâlâ bazı adımlar atmamız gerekiyor çünkü Pazar gününe geldiğimizde biraz daha zorlanıyoruz."

"Şimdi kış arasında onları yakalamak için elimizden geleni yapacağız."