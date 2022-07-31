Leclerc: "Yarışta güçlü olacağız"

Haberi dinle

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında yaşadığı sorunların büyük oranda lastikleri doğru aralığa getirememekle alakalı olduğunu düşünüyor.

Monakolu pilot, pazar günü daha iyi olacaklarından emin.

Leclerc, "Bugün özellikle üçüncü bölümde çok fazla zorlandım. Q1 ve Q2 aslında iyi geçti. Doğru yönde ilerliyorduk fakat Q3'te neler olduğunu bilmiyorum."

"Pist biraz değişti, biraz güneş çıktı ve aniden lastikler olması gereken aralığın dışındaydı."

"Bu yüzden tutarlılık yakalamakta zorlandım. Üçüncü bölümdeki ilk turumu attım ve çok yavaştım. İkinci tur biraz daha iyiydi. Fakat lastiklerin doğru aralıkta olmamasının bedelini ödedik."

"Yine de George'u tebrik ederim. Harika bir iş yaptı ve ilk kez pole pozisyonunu kazandı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sorunun sadece Q3'te mi ortaya çıktığı sorusuna Leclerc, "Kendi açımdan Q1 ve Q2 iyi geçti ama sonra Q3 az önce de söylediğim gibi zordu. Ne olduğunu ya da ne yaptığımı bilmiyorum."

"Durumu analiz etmemiz gerekiyor çünkü tuhaf hissettiren şeyler vardı. Bunu araştıracağız çünkü hissiyat iyi değildi." dedi.

Ancak Leclerc yarışta toparlanacaklarından şüphe duymuyor.

"Bence çok iyi bir tempomuz var, gayet hızlı durumdayız. Umarım yarın bazı sıralar kazanırız."

"Piste çıkacağız ve kazanmaya çalışacağız. Max gerilerden başlıyor ve öne dönmesi vakit alabilir ama biz kendimize odaklanıp, kazanmaya çalışacağız."

"Tabii ki şartların değişeceğini ve cuma gününe oranla durumun farklı olacağını hesaba katmalıyız. Bu şartlara en iyi şekilde adapte olmamız gerekiyor. Bugün lastiklerle epey mücadele ettim ama yarın tamamen farklı şeyler olacak."

"Bu gece çok çalışacağız ve yarın hangi yöne gitmemiz gerektiğini anlayacağız."

"Bugün harika bir gün olmayabilir ancak dediğim gibi hızlıyız. Sadece yapılacak birkaç iş var. Yarın daha güçlü döneceğimizden şüphem yok."