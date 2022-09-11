Leclerc: "Yarışın sonu sinir bozucuydu, keşke yarışabilseydik"
İtalya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Charles Leclerc, yarış güvenlik aracı arkasında tamamlandığı için mutsuz.
Dün pole pozisyonunu alan Leclerc, bugün startta da liderliğini korumayı başardı. Yarışın ilk bölümünde Sebastian Vettel'in yolda kalmasının ardından sanal güvenlik aracı devreye girdiğinde Leclerc pite gelirken, Max Verstappen yarışa devam etti ve yarışın yeni lideri oldu.
Verstappen, 25. turda tek pit stop'unu yapmasının ardından lider Leclerc'i yakalamayı başladı. Bu noktadan sonra Leclerc, yumuşak lastikler için bir pit stop daha yaptı ve bu sefer o Verstappen'i yakalamayı denedi ancak temposu bunun için yeterli değildi.
Yarışın 47. turunda 2 pilot arasındaki fark 17 sn civarındaydı ve Verstappen'in rahat bir şekilde zafere ulaşacağı düşünülüyordu. Tam bu esnada McLaren pilotu Daniel Ricciardo yolda kaldı ve bunun üzerine önce sarı bayraklar sallanırken, ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.
Hem Verstappen hem de Leclerc, yumuşak lastikler için pite geldiler ve son turlarda bu ikili arasında liderlik mücadelesi izleyebileceğimizi düşündük.
Ancak yarışın son turlarında Verstappen ile Leclerc arasında bir mücadele izleyemedik çünkü yarış güvenlik aracı arkasında sonuçlandı. Leclerc, yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesinden memnun değil.
Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot, "Yarışın sonu sinir bozucuydu. Keşke yarışabilseydik. Maalesef o noktadan önce yaşananlardan dolayı ikinci sıradaydık ve orada bitirdik. Üzücü ama genel olarak her şeyimi verdim ve ikinci sırayı aldık. Buradaki inanılmaz tifosi önünde kazanmayı isterdim ama kazanamadım.
"İkinci bitirdik, yarışla tamamen mutlu değilim ama evet, bunun üzerinde çalışacağız. Burada bu ekstra hızı nereden bulduğumuzu bilmiyorum. Bunu incelememiz gerekecek. Bence oldukça güçlüydük, sadece bu yeterli değildi." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, heads to the grid
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Vettel'in yolda kalmasıyla birlikte sanal güvenlik aracı çıkmıştı ve Leclerc pite gelirken, Verstappen pistte kalmayı tercih etmişti.
Leclerc'e bu erken pit stopun nedeni soruldu. Monakolu pilot, "Red Bull'un ne yapacağını bilmediklerini ve o yüzden bu kararı verdiklerini" söyledi.
Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, onların ne yapacağını bilmiyorduk bu yüzden bu kararı aldık." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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