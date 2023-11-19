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Formula 1 Las Vegas GP
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Leclerc: "Yarışın ortasında güvenlik aracı çıkmasaydı galibiyet bizimdi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın orta noktasında çıkan güvenlik aracının yarış galibiyeti fırsatını elinden aldığını düşünüyor.

Haydn Cobb
Editör Haydn Cobb
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The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

 Max Verstappen ve George Russell, 50 turluk Las Vegas Grand Prix'sinin 25. turunda temas yaşadılar ve bu temas sonucu piste parçalar savruldu. Bundan dolayı da güvenlik aracı yarışta ikinci kez piste girdi. 

Bu noktada lider olan Sergio Perez'in ikinci bir pit-stop yapması gerekiyordu, bu yüzden bu güvenlik aracının zamanlaması onun için harikaydı. Ayrıca Verstappen de güvenlik aracı arkasında yeni sert lastikler için pite gelmişti. Perez piste ikinci, Verstappen ise 5. sırada geri döndü. 

Güvenlik aracı çıkmadan sadece 5 tur önce pite gelen Leclerc, Ferrari tarafından dışarıda tutuldu ve pite gelmedi. Tek pit-stop stratejisinde devam etti. 

Güvenlik aracıyla birlikte grid arka arkaya gelince, yeni lastik takmış olan Red Bull'lar Leclerc'e atak yaptılar.

Leclerc, son turdaki geçişiyle Perez'i arkasında tutabilse de Verstappen zafere ulaştı. Böylelikle Monakolu pilot ikinci sırayı almış oldu. 

Ferrari pilotu, Avusturya GP'den bu yana aldığı en iyi sonuçla mutlu olsa da yarışın orta noktasındaki güvenlik aracı periyodu olmasaydı yarışı kazanabileceğini düşünüyor. 

Leclerc, "Karışık duygular içerisindeyim. Bir açıdan bugünkü performansımızla oldukça mutluyum. Masada hiçbir şey bırakmadık ve performansımızı maksimize ettik, son viraja kadar her şeyimi verdim ve ikinci sırayı aldım."

"Bir yandan da hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü eğer [yarışın ortasında] güvenlik aracı çıkmasaydı, zafer bizimdi. Buna gerçekten inanıyorum." 

Scuderia Ferrari perform a pitstop on the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Scuderia Ferrari perform a pitstop on the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Orta hamurdaki ilk stint'imiz çok iyiydi ve lastiklerimiz Max'ten 5 tur kadar daha yeniydi. Lastikleri optimum sıcaklığa getirmek için de 4-5 turum vardı ve rahattım. Bu konuda çok iyi bir iç çıkardık ve galibiyetin bizim olacağına inanıyordum" 

"Sonrasında maalesef güvenlik aracı içeri girdi, Checo ve Max pit yaptı. Ben de 5 turluk lastiklerimle dışarıda kaldım ki bu çok da kötü değildi, 5 tur o kadar da fazla değil. Ancak buradaki asıl sorun şuydu: Güvenlik aracı altında kullanılmış lastikler soğuduğunda, onları yarış yeniden başladığında ısıtmak çok zor oluyor. Biz de bunu yaşadık ve sonra yarışı kaybettik."

"Öte yandan, Max'in de söylediği gibi, yarışın son bölümü son derece eğlenceliydi. Aracın içinde çok fazla adrenalin salgıladım ve bundan gerçekten keyif aldım." dedi. 

Leclerc ayrıca, güvenlik aracı altında pite girmiş olsaydı bile yarışın geri kalanında iki Red Bull'la mücadele etmesinin ve sonucunu iyileştirmesinin pek mümkün olmadığını kabul etti ve ekledi: "Pit-stop'lar hakkında yarışın ardından konuşmak her zaman kolay olur, o noktada ben lastiklerimle sadece 5 tur atmıştım ve arkamda Max ile Checo'nun ne yapacağını bilmiyordum."

"Eğer Red Bull'lar durmasaydı ve ben dursaydım, o zaman da iki Red Bull'u geçmek zor olacaktı. Yine olsa pit'e gelirdim ama Red Bull'ların da duracağını bildiğim için gelirdim. Bu yüzden olaylar yaşandıktan sonra yorum yapmak kolay." 

 

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