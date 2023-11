Leclerc: "Yarışın ortasında güvenlik aracı çıkmasaydı galibiyet bizimdi"

Max Verstappen ve George Russell, 50 turluk Las Vegas Grand Prix'sinin 25. turunda temas yaşadılar ve bu temas sonucu piste parçalar savruldu. Bundan dolayı da güvenlik aracı yarışta ikinci kez piste girdi.

Bu noktada lider olan Sergio Perez'in ikinci bir pit-stop yapması gerekiyordu, bu yüzden bu güvenlik aracının zamanlaması onun için harikaydı. Ayrıca Verstappen de güvenlik aracı arkasında yeni sert lastikler için pite gelmişti. Perez piste ikinci, Verstappen ise 5. sırada geri döndü.

Güvenlik aracı çıkmadan sadece 5 tur önce pite gelen Leclerc, Ferrari tarafından dışarıda tutuldu ve pite gelmedi. Tek pit-stop stratejisinde devam etti.

Güvenlik aracıyla birlikte grid arka arkaya gelince, yeni lastik takmış olan Red Bull'lar Leclerc'e atak yaptılar.

Leclerc, son turdaki geçişiyle Perez'i arkasında tutabilse de Verstappen zafere ulaştı. Böylelikle Monakolu pilot ikinci sırayı almış oldu.

Ferrari pilotu, Avusturya GP'den bu yana aldığı en iyi sonuçla mutlu olsa da yarışın orta noktasındaki güvenlik aracı periyodu olmasaydı yarışı kazanabileceğini düşünüyor.

Leclerc, "Karışık duygular içerisindeyim. Bir açıdan bugünkü performansımızla oldukça mutluyum. Masada hiçbir şey bırakmadık ve performansımızı maksimize ettik, son viraja kadar her şeyimi verdim ve ikinci sırayı aldım."

"Bir yandan da hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü eğer [yarışın ortasında] güvenlik aracı çıkmasaydı, zafer bizimdi. Buna gerçekten inanıyorum."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Scuderia Ferrari perform a pitstop on the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23