Leclerc: "Yarışı kazanmak için yapabileceğim daha fazla şey yoktu"

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Leclerc ve Verstappen, 2022 sezonunun ikinci yarışında Cidde pistinde keyifli bir mücadele verdiler. Leclerc yarışı uzun süre lider götürdü ancak Verstappen, Monakolu pilotun hemen arkasındaydı.

Verstappen, yarışın bitmesine dört tur kala, düzlüklerdeki hız avantajı sayesinde Leclerc'i geçti ve liderliği aldı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, kendisinin ve Ferrari'nin, Sergio Perez'in erken pit stop yapmasını sağlayan sahte pit stop çağrıları da dahil olmak üzere "her şeyi doğru yaptıklarını" söyledi.

Leclerc, Sky Sports F1'e, "Yapabileceğim daha fazla şey olduğunu düşünmüyorum."

"Sarı bayraklar ile 1. virajda bir fırsatı kaçırmış olabiliriz. Orada DRS kullanamadık ve bu, düzlüğün sonunda en azından Max'ın yanında olmak için bir fırsat olabilirdi."

"Bunun dışında takım olarak her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Strateji, pit stoplar, başlangıçtaki sahte pit stop çağrısı... Takım olarak çok iyi çalışıyoruz."

"Bu yarışta kaçırdığımız tek şey, belki biraz daha az yere basma kuvveti olabilir. Ancak bu yıl gelişimler çok önemli ve maksimumu zorlamamız gerekiyor." dedi.

Leclerc ve Verstappen, son virajda DRS avantajı kazanmak için, ana düzlükte birbirlerine karşı oyun oynadılar.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, bu oyunları en yüksek hız farkı nedeniyle oynadığını, aksi takdirde Hollandalıyı geride tutmanın zor olacağını söyledi.

Leclerc, "Yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyordum."

"Red Bull'a kıyasla, düzlüklerdeki hızımın zayıflığım olduğunu biliyordum. Düzlüklerde inanılmaz hızlılardı."

"Sondan ikinci düzlükte Max'ın beni geçmesi ve DRS avantajını elde etmek için sadece yarım gaz gittim."

"Bir kez işe yaradı ama ikinci sefer bunu anladı. Bu yüzden çok erken frenledi ve bir karmaşa oldu. Ancak bence eğlenceliydi."

"Bu şekilde yarışmayı seviyorum ve ilk başta düşündüğüme kıyasla takip etmek gerçekten çok daha kolaydı. Bu nedenle iyiydi." dedi.