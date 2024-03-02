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Formula 1 Bahreyn GP

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun açılış yarışında yaşadığı sorunların 'iyi bir şekilde' analiz edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, 5 kez yarış kazanan Leclerc için pek iyi geçmedi. 

Ferrari pilotu yarış boyunca denge sorunu yaşadı ve şikayetlerini sık sık telsizden dile getirdi.

Leclerc, yarışın oldukça sinir bozucu geçtiğini belirtirken araçtaki sorunların tekrarlanmaması için takımın yarışı iyi bir şekilde analiz etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Leclerc, "[Startta] liderliği alma şansımız vardı ancak yaşadığımız sorunların ardından galibiyet alma şansımız yoktu."

"Yarışta büyük bir sorun yaşadım ve birkaç tur boyunca 9. ve 10. virajları alamadım. Aracın arka tarafında inanılmaz bir denge sorunu yaşıyordum, lastikler her tur kilitleniyordu."

"Çok sinir bozucu bir yarış oldu. Bu yarışı uzun zamandır bekliyordum ve neler yapabileceğimizi göstermek istiyordum, ama sonuçta benim açımdan hiçbir şey gösteremedik çünkü fren dengesi olması gereken yerde değildi. Araç da genel olarak istediğim performansta değildi."

"Nerede yanlış yaptığımızı analiz etmeliyiz ki bu sorun bir daha tekrarlanmasın." dedi.

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Zeynep Taş
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Türkİye